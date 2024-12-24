В Белгороде на переходе сбили трёхлетнюю девочку

Posted 24 декабря, 11:29
Published 24 декабря, 11:29
Modified 24 декабря, 11:29
Updated 24 декабря, 11:29
Вчера, 23 декабря, в четыре часа дня в Белгороде 50-летний водитель автомобиля BMW-3161 наехал на трёхлетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил травму.
Ещё два ДТП случились в Белгороде утром. В результате первой аварии на нерегулируемом переходе сбили 64-летнюю женщину, которую с травмами пришлось госпитализировать. При втором ДТП 40-летний водитель ГАЗ-2818 не выдержал безопасную дистанцию и въехал в Skoda Rapid под управлением 32-летней женщины. Та в свою очередь наехала на Kia Rio под управлением 51-летнего водителя. Госпитализировать пришлось только женщину.
На трассе в Белгородском районе в металлическое ограждение врезался автобус НефАЗ. 49-летнего водителя доставили в медучреждение, там он скончался.
В Ивнянском районе 28-летняя автомобилистка на Kia Rio не выбрала безопасную скорость на перекрёстке, из-за чего машина съехала с дороги и перевернулась. Девушку и её девятилетнюю пассажирку пришлось госпитализировать.
В Старом Осколе 70-летний водитель Toyota Ractis наехал на 68-летнюю женщину, переходившую дорогу по переходу без светофора. Её с травмами отвезли в больницу.
Примерно в то же время, но в другом месте 43-летняя женщина не выбрала безопасную скорость, в результате чего «Лада-219210» съехала с дороги и перевернулась. Автомобилистку пришлось госпитализировать.