В Белгороде на переходе сбили трёхлетнюю девочку

Ещё два ДТП случились в Белгороде утром. В результате первой аварии на нерегулируемом переходе сбили 64-летнюю женщину, которую с травмами пришлось госпитализировать. При втором ДТП 40-летний водитель ГАЗ-2818 не выдержал безопасную дистанцию и въехал в Skoda Rapid под управлением 32-летней женщины. Та в свою очередь наехала на Kia Rio под управлением 51-летнего водителя. Госпитализировать пришлось только женщину.