Когда вернутся домой белгородские дети, которых увезли из региона от обстрелов?

Со временем она начала налаживаться, последствий от обстрелов и атак беспилотников не так много, как это было даже полгода назад. Загадывать ещё рано, но Вячеслав Гладков предположил, что, если ситуация не изменится, то дети смогут вернуться в Белгородскую область уже в начале третьей четверти.