Когда вернутся домой белгородские дети, которых увезли из региона от обстрелов?

Posted 10 декабря, 06:30
Published 10 декабря, 06:30
Modified 10 декабря, 06:32
Updated 10 декабря, 06:32
За пределами области учатся 460 белгородских детей. В частности, их разместили в «Сириусе». Там они могут посещать занятия и отвлечься от сложной оперативной обстановки дома.
Со временем она начала налаживаться, последствий от обстрелов и атак беспилотников не так много, как это было даже полгода назад. Загадывать ещё рано, но Вячеслав Гладков предположил, что, если ситуация не изменится, то дети смогут вернуться в Белгородскую область уже в начале третьей четверти.
Напомним, что по состоянию на сентябрь 2024 года очно обучались в других регионах РФ более 900 школьников. А вывезти были готовы 1,6 тысячи.
Интересно, что одни родители рассказывали, что их просят подписать заявление на вывоз ребёнка, а других — наоборот.