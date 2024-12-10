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Posted 10 декабря, 06:30

Published 10 декабря, 06:30

Modified 10 декабря, 06:32

Updated 10 декабря, 06:32

Более 400 детей юных белгородцев учатся в других регионах

Когда вернутся домой белгородские дети, которых увезли из региона от обстрелов?

10 декабря 2024, 06:30
Фото: Изображение Midjourney. Более 400 детей юных белгородцев учатся в других регионах

За пределами Белгородской области очно учатся 460 детей

Сюжет
Граница
Из-за сложной оперативной обстановки весной и летом текущего года власти Белгородской области приняли решение сначала вывозить детей в лагеря других регионов для безопасности, а потом и для очной учёбы. Сейчас за пределами области учатся 460 детей. Губернатор предположил, когда они смогут вернуться.

За пределами области учатся 460 белгородских детей. В частности, их разместили в «Сириусе». Там они могут посещать занятия и отвлечься от сложной оперативной обстановки дома.

Со временем она начала налаживаться, последствий от обстрелов и атак беспилотников не так много, как это было даже полгода назад. Загадывать ещё рано, но Вячеслав Гладков предположил, что, если ситуация не изменится, то дети смогут вернуться в Белгородскую область уже в начале третьей четверти.

Напомним, что по состоянию на сентябрь 2024 года очно обучались в других регионах РФ более 900 школьников. А вывезти были готовы 1,6 тысячи.

Интересно, что одни родители рассказывали, что их просят подписать заявление на вывоз ребёнка, а других — наоборот.

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