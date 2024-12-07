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Posted 7 декабря, 14:35

Published 7 декабря, 14:35

Modified 7 декабря, 14:37

Updated 7 декабря, 14:37

Юные белгородцы получат сладкие подарки к Новому году

Что будет в сладком подарке для юных белгородцев к Новому году?

7 декабря 2024, 14:35
Фото: Изображение Midjourney. Юные белгородцы получат сладкие подарки к Новому году

Гладков показал сладкие новогодние подарки для белгородских детей

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Новости Белгорода
Наборы вручат детсадовцам и ученикам начальных классов. Детей порадуют шоколадными и мармеладными конфетами, леденцами. Один набор должен весить 2 кг, в нём будет 112 конфет, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Дети в Белгородской области к Новому году по традиции получат сладкие подарки. Ученикам 1-4-х классов вручат наборы от регионального правительства.

Открыв праздничную упаковку, школьники найдут шоколадные конфеты, мармелад, леденцы — всего 112 конфет 88 видов. Вес такого набора составляет 2 кг.

Без сладостей не оставят и детсадовцев, но им подарки вручат уже от районов и округов.

Ученикам 5-11-х классов сладкие наборы, как правило, не дарят. Такое решение власти объяснили тем, что у взрослых детей таких ожиданий уже нет.

Эксперты ранее рассказали, чего не должно быть в сладком новогоднем подарке. Тем временем некоторые белгородцы усмотрели в праздничной упаковке отсылки к западной символике.

Видео: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети. Распаковка сладких подарков для белгородцев
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