Что будет в сладком подарке для юных белгородцев к Новому году?

Posted 7 декабря, 14:35
Published 7 декабря, 14:35
Modified 7 декабря, 14:37
Updated 7 декабря, 14:37
Дети в Белгородской области к Новому году по традиции получат сладкие подарки. Ученикам 1-4-х классов вручат наборы от регионального правительства.
Открыв праздничную упаковку, школьники найдут шоколадные конфеты, мармелад, леденцы — всего 112 конфет 88 видов. Вес такого набора составляет 2 кг.
Без сладостей не оставят и детсадовцев, но им подарки вручат уже от районов и округов.
Ученикам 5-11-х классов сладкие наборы, как правило, не дарят. Такое решение власти объяснили тем, что у взрослых детей таких ожиданий уже нет.
Эксперты ранее рассказали, чего не должно быть в сладком новогоднем подарке. Тем временем некоторые белгородцы усмотрели в праздничной упаковке отсылки к западной символике.