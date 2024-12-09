Какими будут рождённые в 2025 году дети и какие имена им лучше дать

При выборе имени для ребенка по церковному календарю на 2025 год важно учитывать день его крещения, который связан с определенным святым. В православной традиции имя для новорожденного часто выбирается в день его святого покровителя, и этот день можно найти в церковном календаре. Например, можно выбрать имя, которое совпадает с именем святого, празднуемого в день рождения ребенка или в день его крещения.