Сладкие новогодние подарки для белгородских детей: ждать ли в этом году, кто получит

Posted 9 декабря, 14:28
Published 9 декабря, 14:28
Modified 9 декабря, 15:15
Updated 9 декабря, 15:15
В Белгородской области уже несколько лет дошкольникам и ученикам начальных классов вручают сладкие подарки к Новому году. Этот год не стал исключением: сладости юным белгородцам действительно подарят.
C инициативой новогоднего поздравления детей ещё в 2021 году выступил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что всех ребят до 18 лет обеспечить подарками будет сложно, однако порадовать можно хотя бы самых маленьких. С тех пор ответственность за закупку сладких подарков разделили между областным правительством и главами муниципалитетов.
Однако были и проблемы: вручить подарки вовремя оказалось непросто, некоторые муниципалитеты смухлевали с весом наборов, а среди белгородцев ходили слухи об отмене утренников. В 2021 году дело даже дошло до увольнения: своего поста из-за возникших проблем с подарками лишилась бывшая глава департамента образования региона Елена Тишина.
В этом году в состав сладкого подарка будет входить 112 конфет 88 видов. Общий вес набора составит два килограмма. Внутри юные белгородцы найдут не только шоколадные конфеты, но и мармелад с леденцами. Такое наполнение будет у подарков, закупаемых областным правительством. Их вручат ученикам 1-4-х классов.
Все конфеты расфасуют в одну упаковку, сделанную специально для Белгородской области: выполнена она будет в синем цвете. На ней изобразят Снегурочку, животных в шапке Деда Мороза, салют и герб региона.
Детально о подарках рассказывал губернатор Вячеслав Гладков. Интересно, что некоторые белгородцы ранее усмотрели в дизайне упаковки западную символику, однако менять внешний вид подарков уже не будут — оформление успели утвердить. В то же время предложения жителей пообещали учесть.
Детсадовцы тоже не останутся без вкусных и приятных подарков. Однако их состав пока не известен, поскольку закупку делают администрации районов и округов Белгородской области.
В прошлом году ребёнку в сладком подарке попались одна надкусанная конфета и вторая — бракованная. Тогда проблему быстро исправили.
Сладкие подарки вручат ученикам начальных классов — с 1-го по 4-й включительно.
Что же касается детсадовцев, то и они получат подарки — независимо от того, посещают они детсад конкретно сейчас или нет (из-за оперативной обстановки). Главное — чтобы ребёнок был зачислен в дошкольное учреждение.
«Новогодние подарки для воспитанников дошкольных образовательных учреждений, в том числе частных дошкольных организаций, предусмотрены. Воспитанник — это значит зачисленный ребенок. И неважно, ходит он сейчас или не ходит [в детсад]», — заявил мэр Белгорода Валентин Демидов.
Школьникам с 5-го по 11-е классы сладкие подарки уже не положены (за исключением тех случаев, когда подарки для старшеклассников закупает муниципалитет).
Ранее губернатор Вячеслав Гладков объяснял, почему сладкие подарки положены только тем детям, которые младше пятиклассников. По его словам, все, кто учится в 5-х и дальше классах, уже считаются взрослыми и не испытывают такой радости от праздника, как маленькие дети.
Министр образования региона Андрей Милёхин также добавлял, что у учеников начальных классов и дошколят есть «определённые возрастные и психологические особенности», а те дети, кто перешёл в 5-й класс, уже начинают проходить этапы взросления.
«Это не значит, что пятиклассники не верят в сказку», — добавил министр.
Детям участников СВО тоже вручат новогодние подарки, заверил губернатор. По словам главы региона, сладкие наборы уже подготовили.
Да, региональные власти планируют и в этом году устроить «Губернаторскую ёлку» с «Ёлкой желаний». О таких планах глава региона сообщал в начале декабря.
Известно, что «Губернаторскую ёлку» проведут с 24 по 26 декабря на базе Белгородской филармонии. Списки приглашённых детей формируют сами школы.
«В приоритетном порядке направляются дети участников СВО, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, достигшие успехов в учёбе, спорте, творческой деятельности», — добавил министр образования региона Милёхин.
В то же время по всей России уже началось проведение акции «Ёлка желаний»: президент РФ Владимир Путин снял с дерева игрушку, где была написана мечта 10-летней белгородки. Осуществит желание девочки сам глава государства.