Сладкие новогодние подарки для белгородских детей: ждать ли в этом году, кто получит

Сюжет Новый год

Будут ли сладкие новогодние подарки для детей в Белгородской области в этом году? Состав и упаковка сладкого подарка Каким детям вручат сладкие подарки? Почему ученикам 5-11-х классов не дают сладкие подарки? Будут ли подарки для детей участников СВО? А ожидать ли белгородским детям «Губернаторскую ёлку» и «Ёлку желаний»?

Близится Новый год, а вместе с этим у родителей школьников и дошколят возникают вопросы касательно сладких подарков от региона. Подарят ли юным белгородцам в этом году вкусные наборы, кто их может получить и какие программы для ребят устроят, выяснила редакция Бел.Ру.