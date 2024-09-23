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Posted 23 сентября, 07:37

Published 23 сентября, 07:37

Modified 23 сентября, 07:39

Updated 23 сентября, 07:39

Более 900 детей из Белгородской области учатся очно в других регионах РФ

Более 900 детей из Белгородской области учатся очно в других регионах РФ

23 сентября 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дети
Статистику озвучил региональный министр образования Андрей Милёхин. Он также отметил, что для юных белгородцев подготовили ещё более 2000 мест для очного обучения в других регионах РФ.

По словам чиновника, в первой четверти в семи регионах РФ очное обучение организовали для 987 детей:

  • Дагестан — 230 детей из Белгородского района;
  • Владимирская область — 213 детей из Борисовского, Волоконовского, Ракитянского, Ивнянского районов, Валуйского, Шебекинского и Грайворонского округов;
  • Липецкая область — 60 детей из Краснояружского района;
  • Тамбовская область — 87 детей из Белгородского и Краснояружского районов;
  • Федеральная территория «Сириус» — 171 ребёнок;
  • Рязанская область — 54 ребёнка из Шебекинского округа;
  • Тульская область — 172 ребёнка из Белгородского района и Грайворонского округа.
Фото: Из оперсовещания правительства области
Работа по информированию возможности обучаться в первой и второй четверти продолжается во всех приграничных муниципалитетах. На сегодня мы имеем порядка 200 заявлений от родителей из приграничных муниципалитетов, которые изъявили желание организовать обучение своих детей за пределами региона во второй четверти.
Андрей Милёхин

Чиновник добавил, что сейчас для юных белгородцев организовали более 2000 мест для очного обучения в Пензенской, Московской, Ростовской, Волгоградской, Кемеровской, Ленинградской областях, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. На этой неделе готовится группа к отправлению в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Почему решение о формате обучения доверили белгородцам и возможен ли опять дистант?
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Дети#Россия#Обучение#Белгород#Министр образования
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