Более 900 детей из Белгородской области учатся очно в других регионах РФ

Чиновник добавил, что сейчас для юных белгородцев организовали более 2000 мест для очного обучения в Пензенской, Московской, Ростовской, Волгоградской, Кемеровской, Ленинградской областях, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. На этой неделе готовится группа к отправлению в Ямало-Ненецкий автономный округ.