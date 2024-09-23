Более 900 детей из Белгородской области учатся очно в других регионах РФ

Posted 23 сентября, 07:37
Published 23 сентября, 07:37
Modified 23 сентября, 07:39
Updated 23 сентября, 07:39
По словам чиновника, в первой четверти в семи регионах РФ очное обучение организовали для 987 детей:
Работа по информированию возможности обучаться в первой и второй четверти продолжается во всех приграничных муниципалитетах. На сегодня мы имеем порядка 200 заявлений от родителей из приграничных муниципалитетов, которые изъявили желание организовать обучение своих детей за пределами региона во второй четверти.
Андрей Милёхин
Чиновник добавил, что сейчас для юных белгородцев организовали более 2000 мест для очного обучения в Пензенской, Московской, Ростовской, Волгоградской, Кемеровской, Ленинградской областях, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. На этой неделе готовится группа к отправлению в Ямало-Ненецкий автономный округ.