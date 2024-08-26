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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Из белгородского приграничья в другие регионы собираются вывезти детей

Вывезти на очное обучение в другие регионы готовы 1,6 тыс. белгородских детей

26 августа 2024, 07:33
Фото: Изображение Midjourney
Из белгородского приграничья в другие регионы собираются вывезти детей
Об этом сообщил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин. Он также озвучил муниципалитеты, в которых, предположительно, учебный год начнётся с дистанционного обучения.

От родителей, которые проживают преимущественно в 20-километровой зоне от госграницы, поступают запросы на вывоз детей на очное обучение в другие регионы. Министр образования Андрей Милёхин отметил, что именно в зоне от 0 до 20 км учебный год начнётся с дистанта. Это Краснояружский, Борисовский, Волоконовский, Белгородский районы, Грайворонский, Шебекинский и Валуйский округа.

Начали работу с регионами для определения возможных мест размещения и организации обучения детей. Сложившийся опыт показывает, что преимущественно это будет две модели. Первая — очное обучение по месту размещения либо в соседней школе с организацией подвоза. Вторая часть модели — педагоги. Мы можем привезти из Белгородской области или воспользоваться помощью коллег на местах.
Андрей Милёхин

Чиновник добавил, что при вывозе детей в другие регионы очного обучения не будет.

Алгоритм работы следующий:

  • опрос родителей;
  • оформление письменных заявлений;
  • формирование списков детей и подбор педагогов;
  • определение квот для муниципалитета на выезд детей;
  • оформление заявки на выезд железнодорожным транспортом или автобусами;
  • предварительный анализ условий пребывания с выездом на место;
  • назначение ответственного за взаимодействие с принимающей стороной и родителями.
Фото: из оперсовещания правительства области

Милёхин добавил, что в настоящее время уже есть возможность отправить из белгородского приграничья 1600 детей.

Мы имеем возможность отправить детей в безопасное место, а у нас это не получается из-за организационных вопросов. Работу по защите детей нужно усиливать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Почему юные белгородцы выйдут на очное обучение, несмотря на обстрелы?
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