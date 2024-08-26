Вывезти на очное обучение в другие регионы готовы 1,6 тыс. белгородских детей

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
От родителей, которые проживают преимущественно в 20-километровой зоне от госграницы, поступают запросы на вывоз детей на очное обучение в другие регионы. Министр образования Андрей Милёхин отметил, что именно в зоне от 0 до 20 км учебный год начнётся с дистанта. Это Краснояружский, Борисовский, Волоконовский, Белгородский районы, Грайворонский, Шебекинский и Валуйский округа.
Начали работу с регионами для определения возможных мест размещения и организации обучения детей. Сложившийся опыт показывает, что преимущественно это будет две модели. Первая — очное обучение по месту размещения либо в соседней школе с организацией подвоза. Вторая часть модели — педагоги. Мы можем привезти из Белгородской области или воспользоваться помощью коллег на местах.
Андрей Милёхин
Чиновник добавил, что при вывозе детей в другие регионы очного обучения не будет.
Алгоритм работы следующий:
Милёхин добавил, что в настоящее время уже есть возможность отправить из белгородского приграничья 1600 детей.
Мы имеем возможность отправить детей в безопасное место, а у нас это не получается из-за организационных вопросов. Работу по защите детей нужно усиливать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области