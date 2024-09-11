С одних требуют отказ, с других — согласие: белгородцы — о заявлениях на вывоз детей

Posted 11 сентября, 07:40
Published 11 сентября, 07:40
Modified 11 сентября, 07:40
Updated 11 сентября, 07:40
В белгородских школах родители столкнулись с требованием заполнить заявления на вывоз детей за пределы региона. Об этом сообщили сами взрослые.
В сентябре детей из Белгородской области начали вывозить на учёбу в другие регионы. Из-за увеличения числа раненых пребывание школьников в регионе стало небезопасным, объяснили власти.
Но, по словам родителей учащихся, в некоторых школах их принуждают написать отказ от отъезда.
Министерство образования Белгородской области ответило, что решение о том, отправлять ли ребёнка учиться в другой регион, остаётся только за родителями. Вне зависимости от мнения взрослого, его обязаны проинформировать о такой возможности.
«Для формирования групп для отправки детей за пределы области в целях организации их очного обучения собираются не просто мнения родителей, но их позиция по этому вопросу», — говорится в сообщении министерства.