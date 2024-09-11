С одних требуют отказ, с других — согласие: белгородцы — о заявлениях на вывоз детей

В минобре ответили на претензии белгородцев о заявлениях на вывоз детей

Сюжет Дети

Ситуация в Белгородской области не налаживается, власти решили вывозить школьников теперь не на отдых в летние лагеря, а на учёбу в безопасные регионы. Родители утверждают, что с них требуют подписать заявление на отъезд ребёнка. На претензии ответили в региональном министерстве образования.