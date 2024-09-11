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Posted 11 сентября, 07:40

Published 11 сентября, 07:40

Modified 11 сентября, 07:40

Updated 11 сентября, 07:40

Стоит или нет вывозить ребёнка из Белгородской области?

С одних требуют отказ, с других — согласие: белгородцы — о заявлениях на вывоз детей

11 сентября 2024, 07:40
Фото: Изображение Midjourney
Стоит или нет вывозить ребёнка из Белгородской области?

В минобре ответили на претензии белгородцев о заявлениях на вывоз детей

Сюжет
Дети
Ситуация в Белгородской области не налаживается, власти решили вывозить школьников теперь не на отдых в летние лагеря, а на учёбу в безопасные регионы. Родители утверждают, что с них требуют подписать заявление на отъезд ребёнка. На претензии ответили в региональном министерстве образования.

В белгородских школах родители столкнулись с требованием заполнить заявления на вывоз детей за пределы региона. Об этом сообщили сами взрослые.

В сентябре детей из Белгородской области начали вывозить на учёбу в другие регионы. Из-за увеличения числа раненых пребывание школьников в регионе стало небезопасным, объяснили власти.

Но, по словам родителей учащихся, в некоторых школах их принуждают написать отказ от отъезда.

Министерство образования Белгородской области ответило, что решение о том, отправлять ли ребёнка учиться в другой регион, остаётся только за родителями. Вне зависимости от мнения взрослого, его обязаны проинформировать о такой возможности.

«Для формирования групп для отправки детей за пределы области в целях организации их очного обучения собираются не просто мнения родителей, но их позиция по этому вопросу», — говорится в сообщении министерства.

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