В Белгородской области планируют провести «Ёлку желаний» и губернаторскую ёлку

В Белгороде новогодние подарки вручат детсадовцам и ученикам начальной школы. Ученикам 5-11-х классов сладкие наборы, как правило, не вручают (если только этого не делают муниципальные власти). То обстоятельство, что старшеклассники остаются без сладостей, огорчает белгородцев уже не первый год.