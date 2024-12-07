В Белгородской области планируют провести «Ёлку желаний» и губернаторскую ёлку

Posted 7 декабря, 07:42
Published 7 декабря, 07:42
Modified 7 декабря, 07:44
Updated 7 декабря, 07:44
В некоторых регионах есть специальные подарки для детей участников СВО. А в Белгородской области?
Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что подарки детям участников СВО уже подготовили.
Кроме того, в регионе рассчитывают провести ёлки глав районов/округов, ёлку губернатора, а также «Ёлку желаний».
«Надеюсь, что все планы удастся реализовать», — добавил глава региона.
В Белгороде новогодние подарки вручат детсадовцам и ученикам начальной школы. Ученикам 5-11-х классов сладкие наборы, как правило, не вручают (если только этого не делают муниципальные власти). То обстоятельство, что старшеклассники остаются без сладостей, огорчает белгородцев уже не первый год.
Новогодние наборы состоят из конфет с различной начинкой. Подарки оформлены в праздничной упаковке, причём ранее некоторые белгородцы усмотрели в таком варианте дизайна западную символику.
Что же касается «Ёлки желаний», то мечту 10-летней белгородки пообещал выполнить президент Владимир Путин.