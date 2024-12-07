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Posted 7 декабря, 07:42

Published 7 декабря, 07:42

Modified 7 декабря, 07:44

Updated 7 декабря, 07:44

Дети участников СВО получат новогодние подарки

В Белгородской области планируют провести «Ёлку желаний» и губернаторскую ёлку

7 декабря 2024, 07:42
Фото: Изображение Midjourney. Дети участников СВО получат новогодние подарки

Детям участников СВО подготовили подарки в Белгородской области

Сюжет
Новости Белгорода
В преддверии Нового года белгородцы интересуются: только школьникам из начальных классов передадут подарки? В некоторых регионах их вручают и детям участников СВО. Будет ли так в Белгородской области, ответил губернатор.

В некоторых регионах есть специальные подарки для детей участников СВО. А в Белгородской области?

Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что подарки детям участников СВО уже подготовили.

Кроме того, в регионе рассчитывают провести ёлки глав районов/округов, ёлку губернатора, а также «Ёлку желаний».

«Надеюсь, что все планы удастся реализовать», — добавил глава региона.

В Белгороде новогодние подарки вручат детсадовцам и ученикам начальной школы. Ученикам 5-11-х классов сладкие наборы, как правило, не вручают (если только этого не делают муниципальные власти). То обстоятельство, что старшеклассники остаются без сладостей, огорчает белгородцев уже не первый год.

Новогодние наборы состоят из конфет с различной начинкой. Подарки оформлены в праздничной упаковке, причём ранее некоторые белгородцы усмотрели в таком варианте дизайна западную символику.

Что же касается «Ёлки желаний», то мечту 10-летней белгородки пообещал выполнить президент Владимир Путин.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Подарки#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Участники СВО
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