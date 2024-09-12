bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 09:17

Published 12 сентября, 09:17

Modified 12 сентября, 09:17

Updated 12 сентября, 09:17

Белгородским родителям передали заявления о вывозе детей в другие регионы

Почему белгородцев просят подписать заявление о вывозе детей в другие регионы?

12 сентября 2024, 09:17
Фото: 1MI
Белгородским родителям передали заявления о вывозе детей в другие регионы

Мэр Белгорода объяснил, зачем нужно подписывать заявление на вывоз детей

Сюжет
Дети
В белгородских школах родителей просят подписать заявления на вывоз детей из региона в более безопасные области. Там юные белгородцы смогут продолжить обучение. Однако родителей такие нововведения не устроили: они решили поинтересоваться, зачем им нужно подписывать такие бумаги. Ответ дал мэр.

Белгородка поинтересовалась, почему родителей школьников заставляют писать заявления о вывозе детей из области для учёбы в другие регионы.

На обращение ответил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он объяснил, что отвезти на учёбу в другой регион могут каждого ребёнка, поэтому, чтобы узнать намерения родителей по этому вопросу и облегчить процесс организации вывоза детей, мнение спрашивают у самих родителей.

«Этой возможностью могут воспользоваться все желающие, но организация обучения детей в других областях достаточно трудоёмкая и непростая. Для того, чтобы формировать группы, нам нужно учитывать мнение каждой семьи, чтобы не было сбоев в процессе вывоза детей и в организации их обучения. Поэтому мы и просим родителей зафиксировать в типовом запросе свои намерения. Таким образом, упрощается процесс», — пояснил мэр.

Белгородцы уже неоднократно жаловались на такие заявления. По их словам, одних родителей просят подписать отказ, а других — согласие. Позже в региональном минобре пояснили, что решение об отправке ребёнка в другой регион всё равно принимают только сами родители.

С одних требуют отказ, с других — согласие: белгородцы — о заявлениях на вывоз детей
Узнать подробнее
Читайте также:
Рабочие каникулы и укрытия на мостах: о чём просят родители школьников в БелгородеРодители обеспокоены: как школьников и учителей Белгорода готовят к ЧС?Родители из Белгорода жалуются на требование школ написать отказ на вывоз детей
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дети#Заявление#Родители#Новости Белгорода#Вывоз#Жалобы#Белгород#Валентин Демидов
Подпишитесь
Популярное