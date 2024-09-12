Почему белгородцев просят подписать заявление о вывозе детей в другие регионы?

Posted 12 сентября, 09:17
Published 12 сентября, 09:17
Modified 12 сентября, 09:17
Updated 12 сентября, 09:17
Белгородка поинтересовалась, почему родителей школьников заставляют писать заявления о вывозе детей из области для учёбы в другие регионы.
На обращение ответил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он объяснил, что отвезти на учёбу в другой регион могут каждого ребёнка, поэтому, чтобы узнать намерения родителей по этому вопросу и облегчить процесс организации вывоза детей, мнение спрашивают у самих родителей.
«Этой возможностью могут воспользоваться все желающие, но организация обучения детей в других областях достаточно трудоёмкая и непростая. Для того, чтобы формировать группы, нам нужно учитывать мнение каждой семьи, чтобы не было сбоев в процессе вывоза детей и в организации их обучения. Поэтому мы и просим родителей зафиксировать в типовом запросе свои намерения. Таким образом, упрощается процесс», — пояснил мэр.
Белгородцы уже неоднократно жаловались на такие заявления. По их словам, одних родителей просят подписать отказ, а других — согласие. Позже в региональном минобре пояснили, что решение об отправке ребёнка в другой регион всё равно принимают только сами родители.