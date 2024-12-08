Призыв Трампа, атаки беспилотников и выплаты: что обсуждали белгородцы в конце недели

В утреннем обращении Вячеслав Гладков сообщил, что за последнюю неделю более тысячи белгородцев получили единовременные выплаты, а за две недели — свыше 3,2 тысячи. Это компенсации за утрату жилья в размере 15, 17 и 150 тысяч рублей, на которые было потрачено более 420 млн рублей.