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Posted 8 декабря, 15:30

Published 8 декабря, 15:30

Modified 8 декабря, 15:30

Updated 8 декабря, 15:30

Призыв Трампа, атаки беспилотников и выплаты: что обсуждали белгородцы в конце недели

Призыв Трампа, атаки беспилотников и выплаты: что обсуждали белгородцы в конце недели

8 декабря 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Выплаты
Неспокойным выдался конец недели в Белгородской области. Ночью и днём ВСУ атаковали регион с помощью беспилотников. К счастью, никто не пострадал, но есть разрушения. Избранный президент США сделал заявление касаемо конфликта между Россией и Украиной, а часть белгородцев получила выплаты за жильё.

Беспилотники атакуют

Ещё ночью ВСУ выпустили по региону 17 БПЛА. Но и утро воскресенья не прошло спокойно. Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Шебекино в районе маслозавода. Уже во второй половине дня это произошло снова, но с другой многоэтажкой.

Позже под удар попал Белгородской район. Там силы ПВО сбили дрона, но без разрушений не обошлось. Их доставили упавшие в Таврово и Никольском обломки.

В Отрадном БПЛА также сбросил взрывное устройство на частный дом.

Заявление Трампа

Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет пойти на мирное соглашение. В связи с этим будущий президент Америки призвал Владимира Путина пойти навстречу, а страны — прекратить огонь.

Помочь в этом может, по словам Трампа, Китай. А в противном случае боевые действия могут «перерасти в нечто гораздо большее и гораздо худшее».

Трамп: Зеленский хочет «заключить сделку с Россией и остановить безумие»
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Выплаты за жильё

В утреннем обращении Вячеслав Гладков сообщил, что за последнюю неделю более тысячи белгородцев получили единовременные выплаты, а за две недели — свыше 3,2 тысячи. Это компенсации за утрату жилья в размере 15, 17 и 150 тысяч рублей, на которые было потрачено более 420 млн рублей.

Губернатор отметил, что в понедельник правительство заслушает доклад министра социальной защиты Елены Батановой о порядке выплат, их получателях, основных проблемах и планах на ближайшую неделю.

Более 420 млн рублей получили потерявшие своё жильё белгородцы за последние недели
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