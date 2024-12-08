Призыв Трампа, атаки беспилотников и выплаты: что обсуждали белгородцы в конце недели

Posted 8 декабря, 15:30
Published 8 декабря, 15:30
Modified 8 декабря, 15:30
Updated 8 декабря, 15:30
Ещё ночью ВСУ выпустили по региону 17 БПЛА. Но и утро воскресенья не прошло спокойно. Украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Шебекино в районе маслозавода. Уже во второй половине дня это произошло снова, но с другой многоэтажкой.
Позже под удар попал Белгородской район. Там силы ПВО сбили дрона, но без разрушений не обошлось. Их доставили упавшие в Таврово и Никольском обломки.
В Отрадном БПЛА также сбросил взрывное устройство на частный дом.
Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет пойти на мирное соглашение. В связи с этим будущий президент Америки призвал Владимира Путина пойти навстречу, а страны — прекратить огонь.
Помочь в этом может, по словам Трампа, Китай. А в противном случае боевые действия могут «перерасти в нечто гораздо большее и гораздо худшее».
В утреннем обращении Вячеслав Гладков сообщил, что за последнюю неделю более тысячи белгородцев получили единовременные выплаты, а за две недели — свыше 3,2 тысячи. Это компенсации за утрату жилья в размере 15, 17 и 150 тысяч рублей, на которые было потрачено более 420 млн рублей.
Губернатор отметил, что в понедельник правительство заслушает доклад министра социальной защиты Елены Батановой о порядке выплат, их получателях, основных проблемах и планах на ближайшую неделю.