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Posted 8 декабря, 13:34

Published 8 декабря, 13:34

Modified 8 декабря, 17:26

Updated 8 декабря, 17:26

Разгонный блок в Разумном

Опасный «подснежник» обнаружили местные жители под Белгородом

8 декабря 2024, 13:34
Фото: «Go31». Разгонный блок в Разумном

В Разумном нашли разгонный блок от украинской ракеты

Чаты жителей Разумного в Белгородском районе взбудоражила неожиданная находка. Прямо рядом с частными домами из земли торчат разгонный блок от ракеты, выпущенной ВСУ, сообщает издание «Go31».

«Подснежник» нашли напротив одного из частных домовладений в Разумном, 71. В чатах местных жителей поднялась волна беспокойства. На место вызвали представителей правоохранительных органов.

Вместе с участковым блок с помощью тягача — привязав тросом к автомобилю — вытянули из земли.

В последний раз обломок ракеты обнаружили вечером жители Харьковской горы. Он лежал в одном из дворов на улице Горького. Ещё один находили в центре Белгорода после обстрела города ВСУ 14 ноября. Он лежал на проезжей части.

Видео: «Go31». Разгонный блок в Разумном
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