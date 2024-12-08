Опасный «подснежник» обнаружили местные жители под Белгородом

Posted 8 декабря, 13:34
Published 8 декабря, 13:34
Modified 8 декабря, 17:26
Updated 8 декабря, 17:26
«Подснежник» нашли напротив одного из частных домовладений в Разумном, 71. В чатах местных жителей поднялась волна беспокойства. На место вызвали представителей правоохранительных органов.
Вместе с участковым блок с помощью тягача — привязав тросом к автомобилю — вытянули из земли.
В последний раз обломок ракеты обнаружили вечером жители Харьковской горы. Он лежал в одном из дворов на улице Горького. Ещё один находили в центре Белгорода после обстрела города ВСУ 14 ноября. Он лежал на проезжей части.