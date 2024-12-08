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Posted 8 декабря, 12:39

Published 8 декабря, 12:39

Modified 8 декабря, 12:40

Updated 8 декабря, 12:40

Последствия атаки ВСУ

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом в Белгородском районе

8 декабря 2024, 12:39
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. Последствия атаки ВСУ

Гладков рассказал о новых атаках ВСУ на Белгородскую область

Сюжет
Повреждения
ВСУ нанесли ещё несколько ударов по Белгородской области с помощью дронов. По информации Вячеслава Гладкова, никто из мирных жителей не пострадал. Есть последствия в Шебекино и нескольких населённых пунктах Белгородского района.

Чиновник прокомментировал повторную атаку на многоквартирный дом в Шебекино. В результате нападения FPV-дрона были повреждены крыша и фасад здания. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также в Белгородском районе были сбиты ещё два беспилотника. Обломки одного из них упали в Таврово и повредили забор коммерческого объекта. В Никольском фрагменты другого дрона пробили крышу надворной постройки.

Один беспилотник уничтожить не удалось, он сбросил взрывное устройство в Отрадном. В результате была повреждена крыша частного дома.

Последствия атаки ВСУПоследствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУПоследствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУ. Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Шебекино#Таврово#Никольское#Отрадное#Повреждения#Атака#БПЛА
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