Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом в Белгородском районе

Posted 8 декабря, 12:39
Published 8 декабря, 12:39
Modified 8 декабря, 12:40
Updated 8 декабря, 12:40
Чиновник прокомментировал повторную атаку на многоквартирный дом в Шебекино. В результате нападения FPV-дрона были повреждены крыша и фасад здания. К счастью, обошлось без пострадавших.
Также в Белгородском районе были сбиты ещё два беспилотника. Обломки одного из них упали в Таврово и повредили забор коммерческого объекта. В Никольском фрагменты другого дрона пробили крышу надворной постройки.
Один беспилотник уничтожить не удалось, он сбросил взрывное устройство в Отрадном. В результате была повреждена крыша частного дома.