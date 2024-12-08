Ещё одна многоэтажка в Шебекино была атакована дроном ВСУ

Posted 8 декабря, 11:53
Published 8 декабря, 11:53
Modified 8 декабря, 11:53
Updated 8 декабря, 11:53
На момент публикации материала власти не комментировали последствия атаки. Неизвестно, если ли пострадавшие и другие повреждения.
Это не первая атака ВСУ на Шебекино за воскресенье, 8 декабря. Рано утром дрон врезался в фасад другого многоэтажного здания. Как позже сообщил Вячеслав Гладков, никто из мирных жителей не был ранен.
Кроме дома, повреждения получили два припаркованных рядом автомобиля.
Напомним, что в течение прошедшей ночи в небе над областью сбили 17 БПЛА. Всего за минувшие сутки силами ПВО уничтожили 29 беспилотников.