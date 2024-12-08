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Posted 8 декабря, 11:53

Published 8 декабря, 11:53

Modified 8 декабря, 11:53

Updated 8 декабря, 11:53

Пострадавший многоквартирный дом

Ещё одна многоэтажка в Шебекино была атакована дроном ВСУ

8 декабря 2024, 11:53
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино». Пострадавший многоквартирный дом

ВСУ повторно атаковали Шебекино в Белгородской области

Сюжет
Повреждения
Утренняя атака на многоквартирный дом в приграничье Белгородской области не стала последней. Ещё один дрон врезался уже в другую многоэтажку, сообщает канал «Просто Михаил Шебекино».

На момент публикации материала власти не комментировали последствия атаки. Неизвестно, если ли пострадавшие и другие повреждения.

Это не первая атака ВСУ на Шебекино за воскресенье, 8 декабря. Рано утром дрон врезался в фасад другого многоэтажного здания. Как позже сообщил Вячеслав Гладков, никто из мирных жителей не был ранен.

Кроме дома, повреждения получили два припаркованных рядом автомобиля.

Напомним, что в течение прошедшей ночи в небе над областью сбили 17 БПЛА. Всего за минувшие сутки силами ПВО уничтожили 29 беспилотников.

Утром украинский БПЛА атаковал многоэтажку в Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Повреждения#ВСУ#Дрон#Атака
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