Утром украинский БПЛА атаковал многоэтажку в Белгородской области

Posted 8 декабря, 07:23
Published 8 декабря, 07:23
Modified 8 декабря, 08:44
Updated 8 декабря, 08:44
Столкновение беспилотника с многоквартирным домом произошло в районе маслозавода. Повреждён фасад здания. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.
UPD: позже губернатор сообщил, что раненых в результате инцидента нет, а кроме фасада зания повреждения получили также два припаркованных рядом легковых автомобиля.
Следует отметить, что регион также подвергался атакам беспилотников всю ночь. По сообщению Министерства обороны РФ, над Белгородской областью было сбито 17 таких аппаратов.
Всего силы противовоздушной обороны перехватили 46 беспилотников: 12 были уничтожены в Курской области, семь — в Ростовской, шесть — в Воронежской и четыре — в Астраханской.