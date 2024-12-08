bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря, 07:23

Published 8 декабря, 07:23

Modified 8 декабря, 08:44

Updated 8 декабря, 08:44

Пострадавший дом

Утром украинский БПЛА атаковал многоэтажку в Белгородской области

8 декабря 2024, 07:23
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино». Пострадавший дом

За ночь над Белгородской областью уничтожили 17 БПЛА

Воскресное утро началось для белгородцев с происшествия. В Шебекино украинский беспилотник нанёс удар по многоквартирному дому. БПЛА атаковали регион и ночью. Что известно на данный момент?

Столкновение беспилотника с многоквартирным домом произошло в районе маслозавода. Повреждён фасад здания. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

UPD: позже губернатор сообщил, что раненых в результате инцидента нет, а кроме фасада зания повреждения получили также два припаркованных рядом легковых автомобиля.

Следует отметить, что регион также подвергался атакам беспилотников всю ночь. По сообщению Министерства обороны РФ, над Белгородской областью было сбито 17 таких аппаратов.

Всего силы противовоздушной обороны перехватили 46 беспилотников: 12 были уничтожены в Курской области, семь — в Ростовской, шесть — в Воронежской и четыре — в Астраханской.

Женщина ранена после атаки БПЛА в белгородском Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Белгородом ехавший по дороге автомобиль попал под атаку дронаГладков: пропавшее после атаки ВСУ электроснабжение восстановили в 19 поселенияхВ Сети появились фото последствий ночных взрывов под Белгородом
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Многоэтажка#Маслозавод#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика