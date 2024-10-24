Украинский дрон врезался в многоэтажку и взорвался в Белгородской области

В Шебекино дрон атаковал многоэтажку. Из-за взрыва устройства были повреждены фасад и окна в пяти квартирах. Всё в том же Шебекинском округе, но в уже в селе Графовка после удара беспилотника повреждён фасад сельскохозяйственного предприятия.



Несколько дронов напали и на Белгородский район. В посёлке Октябрьский «камикадзе» атаковал легковой автомобиль. А в селе Ясные Зори из-за взрывов двух дронов повреждены кровля соцобъекта и стёкла легкового авто.





