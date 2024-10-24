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Posted 24 октября, 12:47

Published 24 октября, 12:47

Modified 24 октября, 12:49

Updated 24 октября, 12:49

Последствия атаки украинского дрона

Украинский дрон врезался в многоэтажку и взорвался в Белгородской области

24 октября 2024, 12:47
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия атаки украинского дрона
Сюжет
Повреждения
Четыре населённых пункта в Белгородской области были атакованы дронами ВСУ. Предварительно, пострадавших среди населения нет. Под удар попали Шебекино, посёлок Октябрьский, а также сёла Графовка и Ясные Зори. Подробности о происшествиях рассказал губернатор.

В Шебекино дрон атаковал многоэтажку. Из-за взрыва устройства были повреждены фасад и окна в пяти квартирах. Всё в том же Шебекинском округе, но в уже в селе Графовка после удара беспилотника повреждён фасад сельскохозяйственного предприятия.

Несколько дронов напали и на Белгородский район. В посёлке Октябрьский «камикадзе» атаковал легковой автомобиль. А в селе Ясные Зори из-за взрывов двух дронов повреждены кровля соцобъекта и стёкла легкового авто.


Дроны ВСУ атаковали Шебекинский округ и Белгородский район, ранен мужчина
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