Повреждены дома и автомобили: несколько беспилотников атаковали Белгородскую область

Posted 23 октября, 13:13
Published 23 октября, 13:13
Modified 23 октября, 13:15
Updated 23 октября, 13:15
Два украинских дрона также напали на село Нежеголь. Один упал и сдетонировал, из-за чего в двух частных домах выбило окна, повредило заборы и хозяйственную постройку. А после атаки второго загорелись два припаркованных автомобиля.
В Шебекино после атаки БПЛА повреждения есть в двух частных домовладениях. В первом пробита крыша дома, повреждены остекление и надворная постройка, во втором осколки посекли кровлю и забор.
Напомним, ранее там же другой дрон ударил по грузовику, а БПЛА атаковал парковку сельхозпредприятия.