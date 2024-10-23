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Posted 23 октября, 13:13

Published 23 октября, 13:13

Modified 23 октября, 13:15

Updated 23 октября, 13:15

БПЛА и дроны совершили нападения на частный сектор Шебекинского округа

Повреждены дома и автомобили: несколько беспилотников атаковали Белгородскую область

23 октября 2024, 13:13
Фото: Изображение Midjourney

БПЛА и дроны совершили нападения на частный сектор Шебекинского округа

Сюжет
Повреждения
Последствия есть в Шебекино и селе Нежеголь. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Повреждены четыре домовладения, загорелись автомобили.

Два украинских дрона также напали на село Нежеголь. Один упал и сдетонировал, из-за чего в двух частных домах выбило окна, повредило заборы и хозяйственную постройку. А после атаки второго загорелись два припаркованных автомобиля.

В Шебекино после атаки БПЛА повреждения есть в двух частных домовладениях. В первом пробита крыша дома, повреждены остекление и надворная постройка, во втором осколки посекли кровлю и забор.

Напомним, ранее там же другой дрон ударил по грузовику, а БПЛА атаковал парковку сельхозпредприятия.

Грузовик загорелся из-за атаки украинского дрона в Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Нежеголь#Повреждения#Дрон#БПЛА
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