Власти объяснили причину громкого звука, который слышали в Белгороде

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 29 БПЛА и 28 боеприпасов

Украинская армия продолжает наносить удары по Белгородской области. В том числе с помощью беспилотников. Один был сбит над столицей региона, ещё один улетел далеко от границы. Что известно о разрушениях?