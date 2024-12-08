Власти объяснили причину громкого звука, который слышали в Белгороде

Posted 8 декабря, 08:11
Published 8 декабря, 08:11
Modified 8 декабря, 08:18
Updated 8 декабря, 08:18
За минувшие сутки ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с помощью минимум 29 БПЛА и 28 боеприпасов. Один беспилотник был сбит над Белгородом, в результате повреждения получил один автомобиль.
Несколько раз под обстрел попал Шебекинский муниципальный округ. Там зафиксировали повреждения в трёх частных домах, одном многоквартирном и на линии электропередачи.
Досталось и Белгородскому району. Там разрушения есть в трёх частных домовладениях.
Утром воскресенья, 8 декабря, беспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Шебекино. Губернатор уже дал официальный комментарий по ситуации.