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Posted 8 декабря, 08:11

Published 8 декабря, 08:11

Modified 8 декабря, 08:18

Updated 8 декабря, 08:18

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 29 БПЛА и 28 боеприпасов

Власти объяснили причину громкого звука, который слышали в Белгороде

8 декабря 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney.

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 29 БПЛА и 28 боеприпасов

Украинская армия продолжает наносить удары по Белгородской области. В том числе с помощью беспилотников. Один был сбит над столицей региона, ещё один улетел далеко от границы. Что известно о разрушениях?

За минувшие сутки ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с помощью минимум 29 БПЛА и 28 боеприпасов. Один беспилотник был сбит над Белгородом, в результате повреждения получил один автомобиль.

Несколько раз под обстрел попал Шебекинский муниципальный округ. Там зафиксировали повреждения в трёх частных домах, одном многоквартирном и на линии электропередачи.

Досталось и Белгородскому району. Там разрушения есть в трёх частных домовладениях.

Утром воскресенья, 8 декабря, беспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Шебекино. Губернатор уже дал официальный комментарий по ситуации.

Женщина ранена после атаки БПЛА в белгородском Шебекино
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Белгород#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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