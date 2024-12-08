Более 420 млн рублей получили потерявшие своё жильё белгородцы за последние недели

Posted 8 декабря, 06:53
Published 8 декабря, 06:53
Modified 8 декабря, 08:44
Updated 8 декабря, 08:44
В утреннем обращении Вячеслав Гладков заявил, что за последнюю неделю единовременные выплаты получили более тысячи белгородцев. За последние две недели из количество превысило 3,2 тысячи.
Речь идёт о людях, которым в связи с утратой жилья полагались компенсации в размере 15, 17 и 150 тысяч рублей. Они получили суммарно более 420 млн рублей.
Губернатор добавил, что в понедельник правительство заслушает подробный доклад от министра социальной защиты Елены Батановой о том, каков сейчас порядок выплат, кто их уже успел получить, в каких населённых пунктах проживают нуждающиеся, о главных проблемах в этой области и планах на ближайшую неделю.
Напомним, что недавно глава региона «ругал Батанову нехорошими словами». Причиной стали жалобы белгородцев на работу министерства.