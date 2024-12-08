Более 420 млн рублей получили потерявшие своё жильё белгородцы за последние недели

Губернатор добавил, что в понедельник правительство заслушает подробный доклад от министра социальной защиты Елены Батановой о том, каков сейчас порядок выплат, кто их уже успел получить, в каких населённых пунктах проживают нуждающиеся, о главных проблемах в этой области и планах на ближайшую неделю.