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Posted 8 декабря, 06:53

Published 8 декабря, 06:53

Modified 8 декабря, 08:44

Updated 8 декабря, 08:44

Больше 3,2 тысяч людей из Белгородской области получили единовременные выплаты

Более 420 млн рублей получили потерявшие своё жильё белгородцы за последние недели

8 декабря 2024, 06:53
Фото: 1MI.

Больше 3,2 тысяч людей из Белгородской области получили единовременные выплаты

Сюжет
Выплаты
Правительство продолжает поддерживать жителей, которые в результате атак ВСУ на Белгородскую область потеряли своё жильё или больше не могли в нём оставаться из-за постоянно опасности для жизни. О том, сколько перечислили единовременных выплат за последнее время, рассказал губернатор.

В утреннем обращении Вячеслав Гладков заявил, что за последнюю неделю единовременные выплаты получили более тысячи белгородцев. За последние две недели из количество превысило 3,2 тысячи.

Речь идёт о людях, которым в связи с утратой жилья полагались компенсации в размере 15, 17 и 150 тысяч рублей. Они получили суммарно более 420 млн рублей.

Губернатор добавил, что в понедельник правительство заслушает подробный доклад от министра социальной защиты Елены Батановой о том, каков сейчас порядок выплат, кто их уже успел получить, в каких населённых пунктах проживают нуждающиеся, о главных проблемах в этой области и планах на ближайшую неделю.

Напомним, что недавно глава региона «ругал Батанову нехорошими словами». Причиной стали жалобы белгородцев на работу министерства.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Помощь#Выплаты#Компенсации
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