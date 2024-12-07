Традиция: в Белгороде вновь высаживают тюльпаны при снеге и холоде?

Позднюю высадку в Белгороде, к слову, практикуют уже не первый год. В 2021 году тюльпаны тоже сажали при температуре, близкой к минусовой. Тогда экс-мэр Антон Иванов заявил, что поводов для беспокойства нет. В горадминистрации в свою очередь добавили, что посадки можно продолжать до «установления стабильно низкой температуры».