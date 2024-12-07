Традиция: в Белгороде вновь высаживают тюльпаны при снеге и холоде?

Posted 7 декабря, 13:53
Published 7 декабря, 13:53
Modified 7 декабря, 13:55
Updated 7 декабря, 13:55
В Белгороде продолжается высадка тюльпанов. Рабочих очевидцы заметили в самом центре города — в районе драмтеатра.
Высадку растений начали ещё в ноябре. Сообщалось, что в центре Белгорода высадят около 20 сортов тюльпанов, при этом схема расположения цветов изменится.
Позднюю высадку в Белгороде, к слову, практикуют уже не первый год. В 2021 году тюльпаны тоже сажали при температуре, близкой к минусовой. Тогда экс-мэр Антон Иванов заявил, что поводов для беспокойства нет. В горадминистрации в свою очередь добавили, что посадки можно продолжать до «установления стабильно низкой температуры».
В 2022 году работы тоже начались в ноябре, несмотря на снег. Главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова тогда признала, что лучшее время для высадки прошло, но заверила, что в будущем постараются учесть ошибки, «чтобы не допускать такого экстрима при посадке луковиц».
В 2023-м тюльпаны высаживали и в декабре. Тогда Елена Семенкова прокомментировала, что снова всё «идеально не получилось». Высадка продолжалась даже за неделю до наступления новогодних праздников. Уже весной 2024 года журналисты Бел.Ру проверили, выросли ли посаженные зимой тюльпаны.