Трамп: Зеленский хочет «заключить сделку с Россией и остановить безумие»

Posted 8 декабря, 09:32
Published 8 декабря, 09:32
Modified 8 декабря, 11:42
Updated 8 декабря, 11:42
Будущий президент Америки Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал Россию и Украину прекратить огонь, чтобы сесть за стол переговоров и немедленно урегулировать военный конфликт.
После захвата Дамаска сирийскими боевиками, Трамп заявил, что Россия более не намерена поддерживать Асада, потому что направила своё внимание на спецоперацию в соседней стране.
«Асада больше нет. Он бежал из своей страны. Его покровитель — Россия, во главе с Владимиром Путиным больше не заинтересована в его защите. России вообще незачем было там находиться. Она потеряла всякий интерес к Сирии из-за Украины, в войне, которая никогда не должна была начаться и может продолжаться вечно», — написал он.
Украина же, по его словам, хочет заключить мирное соглашение, поэтому сделать это необходимо как можно скорее.
«Если так пойдет и дальше, это может перерасти в нечто гораздо большее и гораздо худшее. Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждёт!» — говорится в заявлении.