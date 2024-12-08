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Posted 8 декабря, 09:32

Published 8 декабря, 09:32

Modified 8 декабря, 11:42

Updated 8 декабря, 11:42

Дональд Трамп

Трамп: Зеленский хочет «заключить сделку с Россией и остановить безумие»

8 декабря 2024, 09:32
Фото: ТАСС. Дональд Трамп

Дональд Трамп призвал Украину и Россию к мирным переговорам

Сюжет
СВО
Избранный президент США сделал заявление по поводу специальной военной операции России на территории Украины. По его словам, президент Зеленский хочет заключить соглашение об урегулировании конфликта. Подробности сообщил ТАСС.

Будущий президент Америки Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал Россию и Украину прекратить огонь, чтобы сесть за стол переговоров и немедленно урегулировать военный конфликт.

После захвата Дамаска сирийскими боевиками, Трамп заявил, что Россия более не намерена поддерживать Асада, потому что направила своё внимание на спецоперацию в соседней стране.

«Асада больше нет. Он бежал из своей страны. Его покровитель — Россия, во главе с Владимиром Путиным больше не заинтересована в его защите. России вообще незачем было там находиться. Она потеряла всякий интерес к Сирии из-за Украины, в войне, которая никогда не должна была начаться и может продолжаться вечно», — написал он.

Украина же, по его словам, хочет заключить мирное соглашение, поэтому сделать это необходимо как можно скорее.

«Если так пойдет и дальше, это может перерасти в нечто гораздо большее и гораздо худшее. Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждёт!» — говорится в заявлении.
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