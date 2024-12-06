bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 07:22

Published 6 декабря, 07:22

Modified 6 декабря, 07:25

Updated 6 декабря, 07:25

Александр Хинштейн возглавит Курскую область

Хинштейн возглавил Курскую область. Что известно о ситуации?

6 декабря 2024, 07:22
Фото: Telegram-канал Хинштейна. Александр Хинштейн возглавит Курскую область
Сюжет
Губернатор
Вчера, 5 декабря, президент России объявил, что врио губернатора Курской области станет депутат Госдумы Александр Хинштейн. Сколько первый чиновник пробыл на посту и куда пойдёт теперь, что из себя представляет второй и чем запомнился, а также что думают политологи?

Мнение и планы Смирнова

Вечером 5 декабря стало известно, что губернатор Курской области Алексей Смирнов ушёл с поста по собственному желанию. Отставку уже приняли, однако по какой именно причине Смирнов решился на уход, стало известно ближе к часу ночи.

Чиновник объяснил, что его перевели на новое место службы, но не объяснил, куда именно. Примечательно, что в тот же вечер, когда стало известно об увольнении, в Telegram-канале чиновника публиковали запись об открытии выставки в Курске.

Всего Смирнов пробыл на должности 207 дней — с мая 2024 года. Тогда бывший глава Роман Старовойт пошёл на повышение. В сентябре же Смирнов официально занял пост губернатора.

Алексей СмирновАлексей Смирнов
Алексей Смирнов. Фото: Михаил Терещенко. ТАСС

Кто такой Александр Хинштейн?

Временно исполняющим обязанности губернатора Курской области назначили Александра Хинштейна, который с 2016 по 2018 годы работал советником директора Росгвардии, а после этого являлся депутатом Госдумы от Самарской области.

Президент Владимир Путин объяснил, что в приграничном регионе нужно восстановить жилищно-коммунальное хозяйство и экономику территории в целом. Хинштейн уже прокомментировал решение президента, пообещав выполнить все поставленные перед ним задачи.

Александр Хинштейн родился в 1974 году. Он окончил факультет журналистики, получил высшее юридическое образование и прошёл переподготовку высшего уровня резерва управленческих кадров.

Свою карьеру Хинштейн начинал в журналистике: он запомнился расследованиями в сфере коррупции, а затем стал автором и ведущим программы «Секретные материалы». В 2003 году его избрали депутатом Госдумы. Кроме того, чиновник написал 10 различных книг.

Белгородцы могли запомнить его по требованию наказать работников диорамы за статью 12-летней давности, в которой немецкий полковник комментировал Прохоровскую битву. Также он объявлял о замедлении YouTube.

Александр ХинштейнАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн. Фото: Telegram-канал Хинштейна

Мнение политологов

Политолог Владимир Слатинов считает, что смена главы Курской области произошла неслучайно. Он отметил, что Смирнов — «кабинетный чиновник», поэтому выстраивание коммуникации с курянами ему давалось сложнее. На замену же ему поставили Хинштейна, который является «серьёзным федеральным игроком с большими связями», а в роли коммуникатора у него «колоссальный опыт».

С этим мнением согласен и другой эксперт, вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Он добавил, что Хинштейн выстроил связи с силовыми структурами, что может ему помочь в обстановке Курской области.

Близкий к администрации президента источник пояснил, что Смирнов является хорошим управленцем, но только в рамках мирного времени.

В соседней Курской области губернатор ушёл в отставку. Врио главы назначен Хинштейн
Узнать подробнее
Читайте также:
Курские чиновники проведут в «Барсе» больше времени, чем белгородские?Жалобы были? Что узнали белгородцы о китайских датчиках для диабетиков в КурскеВ Курской области простились с матерью девятерых детей, подорвавшейся на мине
#Александра Склярова#Политика#Курская область#Губернатор#Увольнение#Приграничье#Хинштейн#Алексей Смирнов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика