Хинштейн возглавил Курскую область. Что известно о ситуации?

Сюжет Губернатор

Мнение и планы Смирнова Кто такой Александр Хинштейн? Мнение политологов

Вчера, 5 декабря, президент России объявил, что врио губернатора Курской области станет депутат Госдумы Александр Хинштейн. Сколько первый чиновник пробыл на посту и куда пойдёт теперь, что из себя представляет второй и чем запомнился, а также что думают политологи?