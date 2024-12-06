Хинштейн возглавил Курскую область. Что известно о ситуации?

Posted 6 декабря, 07:22
Published 6 декабря, 07:22
Modified 6 декабря, 07:25
Updated 6 декабря, 07:25
Вечером 5 декабря стало известно, что губернатор Курской области Алексей Смирнов ушёл с поста по собственному желанию. Отставку уже приняли, однако по какой именно причине Смирнов решился на уход, стало известно ближе к часу ночи.
Чиновник объяснил, что его перевели на новое место службы, но не объяснил, куда именно. Примечательно, что в тот же вечер, когда стало известно об увольнении, в Telegram-канале чиновника публиковали запись об открытии выставки в Курске.
Всего Смирнов пробыл на должности 207 дней — с мая 2024 года. Тогда бывший глава Роман Старовойт пошёл на повышение. В сентябре же Смирнов официально занял пост губернатора.
Временно исполняющим обязанности губернатора Курской области назначили Александра Хинштейна, который с 2016 по 2018 годы работал советником директора Росгвардии, а после этого являлся депутатом Госдумы от Самарской области.
Президент Владимир Путин объяснил, что в приграничном регионе нужно восстановить жилищно-коммунальное хозяйство и экономику территории в целом. Хинштейн уже прокомментировал решение президента, пообещав выполнить все поставленные перед ним задачи.
Александр Хинштейн родился в 1974 году. Он окончил факультет журналистики, получил высшее юридическое образование и прошёл переподготовку высшего уровня резерва управленческих кадров.
Свою карьеру Хинштейн начинал в журналистике: он запомнился расследованиями в сфере коррупции, а затем стал автором и ведущим программы «Секретные материалы». В 2003 году его избрали депутатом Госдумы. Кроме того, чиновник написал 10 различных книг.
Белгородцы могли запомнить его по требованию наказать работников диорамы за статью 12-летней давности, в которой немецкий полковник комментировал Прохоровскую битву. Также он объявлял о замедлении YouTube.
Политолог Владимир Слатинов считает, что смена главы Курской области произошла неслучайно. Он отметил, что Смирнов — «кабинетный чиновник», поэтому выстраивание коммуникации с курянами ему давалось сложнее. На замену же ему поставили Хинштейна, который является «серьёзным федеральным игроком с большими связями», а в роли коммуникатора у него «колоссальный опыт».
С этим мнением согласен и другой эксперт, вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Он добавил, что Хинштейн выстроил связи с силовыми структурами, что может ему помочь в обстановке Курской области.
Близкий к администрации президента источник пояснил, что Смирнов является хорошим управленцем, но только в рамках мирного времени.