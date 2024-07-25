Скорость загрузки видео на YouTube в РФ снизят на 70% для стационарных компьютеров

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Депутат Госдумы Александр Хинштейн, который ранее высказался о скандальной 12-летней статье немецкого историка на сайте белгородского музея-диорамы, в своём Telegram-канале опубликовал пост о том, что к понедельнику скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах пользователей ресурса в России может упасть на 40%. Кроме того, через неделю она, вероятно, составит всего 30% от изначальной. Однако это не затронет мобильные телефоны.
«„Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — пишет депутат.
Также он заявил, что эта мера принята не против людей, посещающих YouTube, особенно с телефона, а для того, чтобы администрация ресурса смогла «воочию» увидеть, что после неудачи с «уговорами» отказаться от антироссийской политики — «государство перешло к конкретным шагам».
«Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнёт соблюдать наши законы, ничего хорошего — его здесь не ждёт. Тем более, что альтернативные площадки (Rutube, VK Видео) развиваются сейчас более, чем активно», — продолжает Хинштейн.
Ещё в середине июля РКН заявили в письме гендиректору Google LLC Сундару Пичаи, что требует разблокировать более двух сотен аккаунтов российских СМИ, органов власти, предприятий, спортивных клубов и общественных деятелей. В список заблокированных каналов также попал канал белгородского ГТРК.
«Новые известия» проверили продуктивность работы с отечественными VK и Rutube. Как оказалось, пользователи не так охотно пользуются этими ресурсами. Особенно от этого страдают российские звёзды, количество подписчиков и просмотров на видео которых не может сравниться с теми, что есть на Youtube.
В марте пользователи заметили неполадки на онлайн-платформе YouTube. Примерно 42% высказались о проблемах с функционированием веб-сайта, а чуть более 30% отметили сбои в работе мобильного приложения. Также около 20% указали на сложности при просмотре видеоконтента.