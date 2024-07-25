Скорость загрузки видео на YouTube в РФ снизят на 70% для стационарных компьютеров

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, который ранее высказался о скандальной 12-летней статье немецкого историка на сайте белгородского музея-диорамы, в своём Telegram-канале опубликовал пост о том, что к понедельнику скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах пользователей ресурса в России может упасть на 40%. Кроме того, через неделю она, вероятно, составит всего 30% от изначальной. Однако это не затронет мобильные телефоны.