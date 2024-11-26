В Курской области простились с матерью девятерых детей, подорвавшейся на мине

Погибшей оказалась мать девятерых детей Ирина Шелухина. Её муж Анатолий также находился с ней в машине, был ранен, но от госпитализации отказался. Поспешил вернуться к детям, потому что младшие девочки совсем ещё маленькие — они родились в 2019, 2020, 2022 и 2023 годах.