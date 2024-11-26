В Курской области простились с матерью девятерых детей, подорвавшейся на мине

Posted 26 ноября, 15:07
Published 26 ноября, 15:07
Modified 26 ноября, 15:07
Updated 26 ноября, 15:07
Погибшей оказалась мать девятерых детей Ирина Шелухина. Её муж Анатолий также находился с ней в машине, был ранен, но от госпитализации отказался. Поспешил вернуться к детям, потому что младшие девочки совсем ещё маленькие — они родились в 2019, 2020, 2022 и 2023 годах.
Сегодня, 26 ноября, в храме Успения Пресвятой Богородицы посёлка имени Куйбышева прошла прощальная панихида по Ирине. Её посетил глава Рыльского района Андрей Белоусов. Он также пообещал, что власти будут всячески поддерживать супруга покойной и их детей.