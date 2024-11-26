bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 15:07

Published 26 ноября, 15:07

Modified 26 ноября, 15:07

Updated 26 ноября, 15:07

В Курской области при наезде авто на взрывное устройство погибла многодетная мать

В Курской области простились с матерью девятерых детей, подорвавшейся на мине

26 ноября 2024, 15:07
Фото: 1MI. В Курской области при наезде авто на взрывное устройство погибла многодетная мать

Под Курском прошла панихида по погибшей от атаки ВСУ многодетной матери

Сюжет
Черноземье
В прошлую пятницу, 22 ноября, в Рыльском районе Курской области произошла трагедия. Легковой автомобиль наехал на взрывное устройство, от чего оно сдетонировало. В результате погибла местная жительница. Она была многодетной матерью, сегодня по ней прошла панихида, сообщают «Курские известия».

Погибшей оказалась мать девятерых детей Ирина Шелухина. Её муж Анатолий также находился с ней в машине, был ранен, но от госпитализации отказался. Поспешил вернуться к детям, потому что младшие девочки совсем ещё маленькие — они родились в 2019, 2020, 2022 и 2023 годах.

Сегодня, 26 ноября, в храме Успения Пресвятой Богородицы посёлка имени Куйбышева прошла прощальная панихида по Ирине. Её посетил глава Рыльского района Андрей Белоусов. Он также пообещал, что власти будут всячески поддерживать супруга покойной и их детей.

Куда ВСУ могут ударить ракетами ATACMS в следующий раз?
Узнать подробнее
Читайте также:
Москалькова: 46 курян из Суджи, 12 из которых — дети, вернулись в РФНа улицах размещают укрытия на случай ядерного взрыва? Что произошлоВ Сети появилась петиция об отставке чиновницы из приграничья
#Валерия Колесникова#Происшествия#Курская область#Черноземье#Трагедия#Взрыв#Прощание#Приграничье#Погибшая
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика