В соседней Курской области губернатор ушёл в отставку. Врио главы назначен Хинштейн

Posted 5 декабря, 20:15
Published 5 декабря, 20:15
Modified 5 декабря, 20:17
Updated 5 декабря, 20:17
Губернатор Курской области Алексей Смирнов покидает свой пост. В указе президента говорится, что он сделал это по собственному желанию.
Отставку уже приняли. На момент написания материала сам Смирнов уход пока никак не комментировал.
Алексей Смирнов исполнял обязанности губернатора с мая 2024 года, когда экс-глава региона Роман Старовойт пошёл на повышение. По итогам выборов в сентябре Смирнов официально стал губернатором.
Теперь исполнять обязанности главы Курской области будет Александр Хинштейн. Соответствующий указ уже вступил в силу.
Хинштейн с 2016 по 2018 гг. был советником директора Росгвардии. До сегодняшнего дня являлся депутатом Госдумы от Самарской области.
«Сейчас там [в Курской области] востребовано кризисное управление. А по мере освобождения территории от противника там нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики территории в целом», — так обосновал Владимир Путин кадровые изменения.