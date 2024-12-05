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Posted 5 декабря, 20:15

Published 5 декабря, 20:15

Modified 5 декабря, 20:17

Updated 5 декабря, 20:17

Александр Хинштейн

В соседней Курской области губернатор ушёл в отставку. Врио главы назначен Хинштейн

5 декабря 2024, 20:15
Фото: duma.gov.ru. Александр Хинштейн

Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области

Сюжет
Черноземье
В указе президента говорится, что курский губернатор решил покинуть пост по собственному желанию. Теперь исполнять обязанности главы региона будет депутат Госдумы Александр Хинштейн, сообщает пресс-служба Кремля.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов покидает свой пост. В указе президента говорится, что он сделал это по собственному желанию.

Отставку уже приняли. На момент написания материала сам Смирнов уход пока никак не комментировал.

Алексей Смирнов исполнял обязанности губернатора с мая 2024 года, когда экс-глава региона Роман Старовойт пошёл на повышение. По итогам выборов в сентябре Смирнов официально стал губернатором.

Теперь исполнять обязанности главы Курской области будет Александр Хинштейн. Соответствующий указ уже вступил в силу.

Хинштейн с 2016 по 2018 гг. был советником директора Росгвардии. До сегодняшнего дня являлся депутатом Госдумы от Самарской области.

«Сейчас там [в Курской области] востребовано кризисное управление. А по мере освобождения территории от противника там нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики территории в целом», — так обосновал Владимир Путин кадровые изменения.

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