В соседней Курской области губернатор ушёл в отставку. Врио главы назначен Хинштейн

«Сейчас там [в Курской области] востребовано кризисное управление. А по мере освобождения территории от противника там нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики территории в целом», — так обосновал Владимир Путин кадровые изменения.