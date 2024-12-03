Жалобы были? Что узнали белгородцы о китайских датчиках для диабетиков в Курске

Posted 3 декабря, 09:38
Published 3 декабря, 09:38
Modified 3 декабря, 09:40
Updated 3 декабря, 09:40
По словам министра, в Курской области уже в этом году пациентам выдают датчики для непрерывного мониторинга глюкозы китайского производства.
Всего в соседнем регионе 479 детей с сахарным диабетом в возрасте до 18 лет. По итогам использования китайских систем 24 человека пожаловались на аллергию. Но после стационарного наблюдения подтвердился только один случай аллергической реакции на клей, который используется в системе.
Также по запросу министерства здравоохранения Курской области проведена экспертиза качества данных датчиков. По итогам выяснилось, что системы пригодны к использованию и не несут вреда для здоровья детей.
Иконников отметил, что в случае появления аллергии при использовании системы необходимо обратиться к врачу. В медорганизации установят данный факт. Если реакция подтвердится, то сведения передают в Росздравнадзор. А для пациента подберут другой датчик.