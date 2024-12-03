Жалобы были? Что узнали белгородцы о китайских датчиках для диабетиков в Курске

Всего в соседнем регионе 479 детей с сахарным диабетом в возрасте до 18 лет. По итогам использования китайских систем 24 человека пожаловались на аллергию. Но после стационарного наблюдения подтвердился только один случай аллергической реакции на клей, который используется в системе.