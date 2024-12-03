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Posted 3 декабря, 09:38

Published 3 декабря, 09:38

Modified 3 декабря, 09:40

Updated 3 декабря, 09:40

Жалобы были? Что узнали белгородцы о китайских датчиках для диабетиков в Курске

Жалобы были? Что узнали белгородцы о китайских датчиках для диабетиков в Курске

3 декабря 2024, 09:38
Фото: Изображение Midjourney.
Белгородская область изучила опыт использования китайских систем для непрерывного мониторинга глюкозы в Курской области. Итогами поделился региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.

По словам министра, в Курской области уже в этом году пациентам выдают датчики для непрерывного мониторинга глюкозы китайского производства.

Всего в соседнем регионе 479 детей с сахарным диабетом в возрасте до 18 лет. По итогам использования китайских систем 24 человека пожаловались на аллергию. Но после стационарного наблюдения подтвердился только один случай аллергической реакции на клей, который используется в системе.

Также по запросу министерства здравоохранения Курской области проведена экспертиза качества данных датчиков. По итогам выяснилось, что системы пригодны к использованию и не несут вреда для здоровья детей.

Иконников отметил, что в случае появления аллергии при использовании системы необходимо обратиться к врачу. В медорганизации установят данный факт. Если реакция подтвердится, то сведения передают в Росздравнадзор. А для пациента подберут другой датчик.

Разницы не вижу: белгородский министр испытал на себе датчики для диабетиков
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#Кристина Семенчук#Курская область#Китай#Белгород#Диабет#Аллергия#Министр здравоохранения#Непрерывный мониторинг глюкозы#Экспертиза качества
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