Курские чиновники проведут в «Барсе» больше времени, чем белгородские?

Posted 4 декабря, 16:47
Published 4 декабря, 16:47
Modified 4 декабря, 16:47
Updated 4 декабря, 16:47
Недавно в отряд «Барс-Курск» вступил председатель комитета социальной защиты населения Сергей Брежнев. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Курска Игорь Куцак.
Уточняется, что контракт с Брежневым «приостанавливается на полгода». Пока он будет выполнять задачи, «поставленные оперативным штабом КТО», на посту его заменит другой руководитель. Кто именно это будет — пока неизвестно.
До этого в батально вступил замглавы администрации города Андрей Ковалев, замгубернатора Константин Поляков и бывший глава Советского района Владимир Жилинков.
Белгородские чиновники тем временем постепенно начинают возвращаться из отряда «Барс». Спустя примерно месяц службы к своим прямым обязанностям вернулись главы Губкинского округа Михаил Лобазнов и Красногвардейского района Галина Руденко, заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин.