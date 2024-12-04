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Posted 4 декабря, 16:47

Published 4 декабря, 16:47

Modified 4 декабря, 16:47

Updated 4 декабря, 16:47

Игорь Куцак (справа) и Сергей Брежнев (слева)

Курские чиновники проведут в «Барсе» больше времени, чем белгородские?

4 декабря 2024, 16:47
Фото: Рина Горлова. социальные сети Игоря Куцака. Игорь Куцак (справа) и Сергей Брежнев (слева)

Отряд «Барс-Курск» прирос ещё одним чиновником

Сюжет
Черноземье
Добровольцами в «Барс» идут не только белгородские чиновники. Активно это делают и соседи из Курской области. Вот только контрактные условия, по всей видимости, в регионах отличаются. Чем именно, рассказали «Курские известия».

Недавно в отряд «Барс-Курск» вступил председатель комитета социальной защиты населения Сергей Брежнев. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Курска Игорь Куцак.

Уточняется, что контракт с Брежневым «приостанавливается на полгода». Пока он будет выполнять задачи, «поставленные оперативным штабом КТО», на посту его заменит другой руководитель. Кто именно это будет — пока неизвестно.

До этого в батально вступил замглавы администрации города Андрей Ковалев, замгубернатора Константин Поляков и бывший глава Советского района Владимир Жилинков.

Белгородские чиновники тем временем постепенно начинают возвращаться из отряда «Барс». Спустя примерно месяц службы к своим прямым обязанностям вернулись главы Губкинского округа Михаил Лобазнов и Красногвардейского района Галина Руденко, заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин.

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