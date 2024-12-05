Масло тоже в списке: 5 самых подорожавших продуктов за неделю в Белгородской области

Posted 5 декабря, 13:12
Published 5 декабря, 13:12
Modified 5 декабря, 13:12
Updated 5 декабря, 13:12
В Белгородской области за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы (+9%) и помидоры (+7,92%). По состоянию на 2 декабря их стоимость за килограмм составляла 159,20 и 190,39 рубля соответственно.
На 5,67% подорожала белокочанная капуста. Килограмм в среднем стоит 44,55 рубля. Сливочное масло подорожало на 3% — до 918,54 рубля за килограмм, а картофель на 2,65% — до 50,76 рубля за килограмм.
Подорожание сливочного масла наблюдали ещё с осени. В ситуацию даже пришлось вмешаться антимонопольщикам. В региональном УФАС по итогам проверки заявили, что в Белгородской области продукт подорожал в том числе из-за увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров.
Что касается картофеля, то он за год подорожал больше чем в два раза. В итоге Белгородская область вошла в топ регионов, где рост цены был заметнее сильнее всего.
За неделю повысились цены и на другие продукты. Чуть больше чем на 2% подорожали охлаждённые и мороженые куры, подсолнечное масло, маргарин, репчатый лук.