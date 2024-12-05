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Posted 5 декабря, 13:12

Published 5 декабря, 13:12

Modified 5 декабря, 13:12

Updated 5 декабря, 13:12

Сливочное масло попало в топ-5 подорожавших за неделю продуктов в Белгородской области

Масло тоже в списке: 5 самых подорожавших продуктов за неделю в Белгородской области

5 декабря 2024, 13:12
Фото: Изображение Midjourney. Сливочное масло попало в топ-5 подорожавших за неделю продуктов в Белгородской области

Названы самые подорожавшие за неделю продукты в Белгородской области

Сюжет
Новости Белгорода
Дорожать продолжают не только овощи: за неделю прибавило в стоимости и сливочное масло. Кроме того, неожиданно увеличилась цена на замороженные и охлаждённые куры, следует из еженедельной сводки Белгородстата.

В Белгородской области за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы (+9%) и помидоры (+7,92%). По состоянию на 2 декабря их стоимость за килограмм составляла 159,20 и 190,39 рубля соответственно.

На 5,67% подорожала белокочанная капуста. Килограмм в среднем стоит 44,55 рубля. Сливочное масло подорожало на 3% — до 918,54 рубля за килограмм, а картофель на 2,65% — до 50,76 рубля за килограмм.

Подорожание сливочного масла наблюдали ещё с осени. В ситуацию даже пришлось вмешаться антимонопольщикам. В региональном УФАС по итогам проверки заявили, что в Белгородской области продукт подорожал в том числе из-за увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров.

Что касается картофеля, то он за год подорожал больше чем в два раза. В итоге Белгородская область вошла в топ регионов, где рост цены был заметнее сильнее всего.

За неделю повысились цены и на другие продукты. Чуть больше чем на 2% подорожали охлаждённые и мороженые куры, подсолнечное масло, маргарин, репчатый лук.

«Магниты» и «Пятёрочки» согласились снизить цены на масло, а «Лента» и «Метро» — нет
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Продукты#Картофель#Сливочное масло#Новости Белгорода#Подорожание#Помидоры#Огурцы#Белгород
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