«Магниты» и «Пятёрочки» согласились снизить цены на масло, а «Лента» и «Метро» — нет

Posted 29 ноября, 11:32
Published 29 ноября, 11:32
Modified 29 ноября, 11:34
Updated 29 ноября, 11:34
Снижение цен ожидается на популярные молочные товары, включая питьевое молоко 2,5% в экономичной упаковке и масло с жирностью 72%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что крупные сети, такие как X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»), «Магнит», «Ашан» и «Дикси», согласились уменьшить наценки на ряд продуктов до 5–10%. В некоторых случаях скидки от производителей достигают 15%.
Не все торговые сети поддержали инициативу. Например, «Лента» и «Метро» предпочли сохранить собственные подходы к ценообразованию.
Себестоимость молочной продукции продолжает расти: с начала года сырьё подорожало более чем на 20%, а расходы на зарплаты, транспортировку и энергию увеличились на 40% за два года.
По словам главы компании «Молвест» Анатолия Лосева, производители и торговые сети вынуждены искать компромиссы, чтобы сохранить доступные цены для населения.
Некоторые компании уже предприняли шаги: например, «ЭкоНива» зафиксировала стоимость части продукции на уровне сентября, а цены на масло снизила на 5%.
Минсельхоз поддерживает производителей субсидиями, общий объём которых в 2024 году составит 63 млрд рублей. Эти средства направлены на компенсацию расходов на производство, развитие ферм и закупку племенного поголовья.
Стабилизация цен остаётся приоритетом. Благодаря совещаниям с бизнесом и проверкам Генпрокуратуры некоторые компании уже скорректировали цены. Например, «Вимм-Билль-Данн» и «Экомилк».
С ноября правительство разрешило регионам заключать соглашения с торговыми сетями и производителями для стабилизации цен не только на продовольственные товары, но и на другие важные категории.
Снижение цен на молоко, масло, творог и кефир станет финансовым облегчением для потребителей. В магазинах эти товары будут выделяться специальными этикетками, что значительно упростит их поиск. Данная мера направлена на то, чтобы облегчить финансовое бремя для уязвимых категорий граждан, таких как пенсионеры и семьи с невысокими доходами.
Акции и скидки на продукты продлятся до конца года. Однако дальнейшая динамика цен будет зависеть от экономической ситуации в начале 2025 года.
Источник: iz.ru
Напомним, что в начале ноября цены на молоко поднялись на 10% по всей России, а в некоторых регионах на 20%. Производители объясняли такую динамику увеличением стоимости сырого молока, затрат на упаковку и логистику, а также высокой ценой на жиры для масла (из-за этого осенью наблюдался резкий скачок цен на сливочное масло).