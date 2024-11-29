«Магниты» и «Пятёрочки» согласились снизить цены на масло, а «Лента» и «Метро» — нет

Напомним, что в начале ноября цены на молоко поднялись на 10% по всей России, а в некоторых регионах на 20%. Производители объясняли такую динамику увеличением стоимости сырого молока, затрат на упаковку и логистику, а также высокой ценой на жиры для масла (из-за этого осенью наблюдался резкий скачок цен на сливочное масло).