Белгородская область вошла в топ регионов, где картофель подорожал сильнее всего

Сюжет Новости Белгорода

Самый обсуждаемый продукт на региональном рынке, а точнее цена на него, меняются в Белгородской области примерно раз в месяц. За недавнее время это были и огурцы, и сливочное масло, и молоко, теперь — картофель. РИА «Новости» проанализировало ситуацию по стране.