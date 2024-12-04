Белгородская область вошла в топ регионов, где картофель подорожал сильнее всего

Posted 4 декабря, 08:01
Published 4 декабря, 08:01
Modified 4 декабря, 08:01
Updated 4 декабря, 08:01
Картофель, согласно анализу, признали самым подорожавшим за последнее время продуктом не только в Белгородской области, но и по всей стране. Его стоимость в годовом выражении увеличивалась быстрее, чем на другие продукты, сразу в 54 субъектах Российской Федерации.
В Белгородской области цена выросла в два раза, но это не предел. В Брянской области она стала больше в 2,3 раза, Смоленской — в 2,4 раза, а Липецкой и Воронежской — в 2,5 раза.
Цены на картошку закономерно взлетели из-за проблем с урожаем. Но спрос ведь остался. Поэтому теперь в магазинах часто можно встретить импортный картофель.
На втором месте после картофеля расположилась красная икра, которая подорожала сильнее всего в семи регионах. Третье заняло сливочное масло, которое белгородцы обсуждали всю осень.
Самым дешевеющим продуктом в России назвали гречку.