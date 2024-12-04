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Posted 4 декабря, 08:01

Published 4 декабря, 08:01

Modified 4 декабря, 08:01

Updated 4 декабря, 08:01

Картофель в Белгородской области подорожал в два раза

Белгородская область вошла в топ регионов, где картофель подорожал сильнее всего

4 декабря 2024, 08:01
Фото: 1MI. Картофель в Белгородской области подорожал в два раза
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Новости Белгорода
Самый обсуждаемый продукт на региональном рынке, а точнее цена на него, меняются в Белгородской области примерно раз в месяц. За недавнее время это были и огурцы, и сливочное масло, и молоко, теперь — картофель. РИА «Новости» проанализировало ситуацию по стране.

Картофель, согласно анализу, признали самым подорожавшим за последнее время продуктом не только в Белгородской области, но и по всей стране. Его стоимость в годовом выражении увеличивалась быстрее, чем на другие продукты, сразу в 54 субъектах Российской Федерации.

В Белгородской области цена выросла в два раза, но это не предел. В Брянской области она стала больше в 2,3 раза, Смоленской — в 2,4 раза, а Липецкой и Воронежской — в 2,5 раза.

Цены на картошку закономерно взлетели из-за проблем с урожаем. Но спрос ведь остался. Поэтому теперь в магазинах часто можно встретить импортный картофель.

На втором месте после картофеля расположилась красная икра, которая подорожала сильнее всего в семи регионах. Третье заняло сливочное масло, которое белгородцы обсуждали всю осень.

Самым дешевеющим продуктом в России назвали гречку.

Это уже слишком «фри»: цены на картофель взлетели больше чем в два раза
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Продукты#Картофель#Икра#Цены#Россия#Новости Белгорода#Гречка#Белгород
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