Это уже слишком «фри»: цены на картофель взлетели больше чем в два раза

По данным Росстата, средние розничные цены на картофель на территории Белгородской области в октябре–ноябре 2024 года и в аналогичном периоде прошлого года ниже, чем в среднем по ЦФО и РФ. Кроме этого, темпы роста цен на данный товар также ниже, чем в среднем по ЦФО.