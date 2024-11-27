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Posted 27 ноября, 09:46

Published 27 ноября, 09:46

Modified 27 ноября, 09:48

Updated 27 ноября, 09:48

В Белгородской области за год картофель подорожал на 127%

Это уже слишком «фри»: цены на картофель взлетели больше чем в два раза

27 ноября 2024, 09:46
Фото: 1MI.

В Белгородской области за год картофель подорожал на 127%

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Погода
Об этом Бел.Ру сообщили в региональном правительстве. При этом власти добавили, что средние розничные цены на картофель в регионе ниже, чем в ЦФО и России.

По данным Росстата, средние розничные цены на картофель на территории Белгородской области в октябре–ноябре 2024 года и в аналогичном периоде прошлого года ниже, чем в среднем по ЦФО и РФ. Кроме этого, темпы роста цен на данный товар также ниже, чем в среднем по ЦФО.

К примеру, в ноябре прошлого года картофель в среднем по России стоил 27,57 рубля. В октябре текущего года — 44,65 рубля. А в ноябре 2024 года стоимость составила 52,52 рубля. Таким образом, за месяц цены выросли на 17,63%, а за год — на 90,50%.

Что касается ЦФО, в ноябре 2023 года картофель можно было купить в среднем за 22,56 рубля. В октябре этого — за 42,05 рубля, а в ноябре — 51,92 рубля. За месяц рост цен составил 23,47%, а за год — 130,14%.

В Белгородской области в ноябре прошлого года средняя стоимость картофеля составляла 21,44 рубля. В октябре этого цена достигла 41,70 рубля, а в ноябре — 48,70 рубля. За месяц стоимость выросла на 16,79%, а за год — на 127,15%.

По информации Картофельного Союза, удорожание овощей связано с аномальной погодой, а также сокращением посевных площадей. Кроме того, большая часть картофеля ввозится на территорию Белгородской области из других регионов, что увеличивает в структуре формирования цены долю логистических затрат.

Напомним, как ранее стало известно, в Белгородской области с 11 по 17 ноября подорожали репчатый лук, свёкла, свежие огурцы, помидоры и картофель. При это подешевели гречка, охлаждённые и мороженые куры, а также яблоки.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Погода#Картофель#Эксклюзив#Посевные площади#Белгород#Картофельный Союз
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