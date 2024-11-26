Названа причина подорожания сливочного масла в Белгородской области

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Ранее в 21 регионе, в том числе в Белгородской области, заключили соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло. Теперь производители должны информировать антимонопольщиков о каждом планируем повышении стоимости. В региональном УФАС уже сделали первые выводы.