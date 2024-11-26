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Posted 26 ноября, 07:07

Published 26 ноября, 07:07

Modified 26 ноября, 07:09

Updated 26 ноября, 07:09

Сливочное масло в Белгородской области дорожало, как и по всей России

Названа причина подорожания сливочного масла в Белгородской области

26 ноября 2024, 07:07
Фото: Изображение Midjourney. Сливочное масло в Белгородской области дорожало, как и по всей России
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Новости Белгорода
Ранее в 21 регионе, в том числе в Белгородской области, заключили соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло. Теперь производители должны информировать антимонопольщиков о каждом планируем повышении стоимости. В региональном УФАС уже сделали первые выводы.

В Белгородской области, как и по всей стране, осенью наблюдалось заметное подорожание сливочного масла. Чтобы сдержать рост цен, в 21 регионе заключили специальные соглашения.

Теперь производители до конца года должны сообщать в Федеральную антимонопольную службу о каждом планируемом повышении отпускных цен. Если подорожание будет необоснованным, ФАС примет необходимые меры.

Кроме того, антимонопольщики направили запросы компаниям для мониторинга цен. Из уже полученных ответов следует, что сливочное масло подорожало в том числе из-за увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров.

Напомним, что в белгородских магазинах пока не будет сливочного масла от производителя «Томмолоко». Производитель сообщил, что из-за поломки на производстве выпуск продукта приостановлен до середины января 2025 года.

Кроме того, врио замгубернатора Андрей Антоненко ранее заявил о приостановке выпуска сливочного масла на Ровеньском маслосырзаводе. Однако сам производитель опроверг слова белгородского чиновника.

За неделю, согласно данным Белгородстата, сливочное масло в регионе подорожало на 1,27%.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Сливочное масло#Новости Белгорода#Подорожание#Белгород
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