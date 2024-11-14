Ещё одна новогодня роскошь? Сколько стоят мандарины в Белгороде

В Белгородской области становится всё холоднее, чаще в прогнозах погоды появляются минусовые температуры и снег. Приближается сезон мандаринов. На полках магазинов всё больше сортов этих плодов, но сколько стоит насладиться новогодним символом? Журналисты Бел.Ру прошлись по магазинам Белгорода и изучили онлайн-каталоги торговых сетей. Где можно найти самые дешёвые мандарины?