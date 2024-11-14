Ещё одна новогодня роскошь? Сколько стоят мандарины в Белгороде

Posted 14 ноября, 15:32
Published 14 ноября, 15:32
Modified 14 ноября, 15:34
Updated 14 ноября, 15:34
В Белгородской области становится всё холоднее, чаще в прогнозах погоды появляются минусовые температуры и снег. Приближается сезон мандаринов. На полках магазинов всё больше сортов этих плодов, но сколько стоит насладиться новогодним символом? Журналисты Бел.Ру прошлись по магазинам Белгорода и изучили онлайн-каталоги торговых сетей. Где можно найти самые дешёвые мандарины?
Что в этом сезоне мандарины могут стать дефицитным товаром, писали федеральные СМИ. Всё из-за неурожая в Турции и наводнения в Испании. Там затопило 2/3 плантаций цитрусов, уточняет издание, ссылаясь на местные страховые компании.
В Абхазии, наоборот, ожидают рекордные урожаи за последние 10 лет, но минимальный ценник на такой цитрус будет начинаться со 169 рублей.
Начнём с «премиум»-магазина «ВкусВилл». Самые дешёвые мандарины тут обойдутся в 210 рублей за килограмм, а самые дорогие — мини с листочками от бренда самого магазина «Фруткорт». Страны в обоих случаях не указываются.
На небольшом рынке напротив горбольницы №2 в Белгороде и турецкие, и абхазские мандарины с одним прайсом — 220 рублей за килограмм. На торговых рядах рядом с детской поликлиникой №4 из этих же стран килограмм будет стоить 280 рублей.
В «Ленте» самый дешёвый цитрус — 140 рублей, но из какой он страны — непонятно. Но для богачей тоже есть вариант — «Надоркотт» за 300 рублей за килограмм.
В другом гипермаркете «Линия» фрукт из Турции стоит 140 рублей за килограмм, а из Абхазии — 230.
В «Пятёрочке» можно найти плод от 180 до 215 рублей/килограмм, а в «Магните» — от 190 до 240.