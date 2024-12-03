В Белгороде подрались сотрудники вуза и возник скандал с чиновником? Что произошло

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Скандал с главой Экоохотнадзора Драка между начальниками кафедр БелЮИ? Сколько белгородцев оштрафовали за дискредитацию армии?

Вторник, 3 декабря, выдался насыщенным на громкие заголовки. Одного начальника, ушедшего в «Барс-Белгород», якобы поймали за пьяным вождением и теперь будут проверять, а двое других могли устроить «спаринг». А сколько человек осудили за дискредитацию ВС РФ? Читайте в материале Бел.Ру.