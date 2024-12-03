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Posted 3 декабря, 15:30

Published 3 декабря, 15:30

Modified 3 декабря, 15:30

Updated 3 декабря, 15:30

Одной из главных тем стали сообщения о якобы драке начальников кафедр БелЮИ

В Белгороде подрались сотрудники вуза и возник скандал с чиновником? Что произошло

3 декабря 2024, 15:30
Фото: 1MI. Одной из главных тем стали сообщения о якобы драке начальников кафедр БелЮИ
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Новости Белгорода
Вторник, 3 декабря, выдался насыщенным на громкие заголовки. Одного начальника, ушедшего в «Барс-Белгород», якобы поймали за пьяным вождением и теперь будут проверять, а двое других могли устроить «спаринг». А сколько человек осудили за дискредитацию ВС РФ? Читайте в материале Бел.Ру.

Скандал с главой Экоохотнадзора

Записавшегося в «Барс-Белгород» руководителя управления Экоохотнадзора Андрея Гоца якобы заметили за пьяным вождением. Об этом сообщил в своём Telegram-канале предприниматель Андрей Маликов.

По первоначальной информации, Гоца остановили сотрудники ДПС. Маликов сообщил, что чиновник отказался от медосвидетельствования.

По информации «Фонаря», процедуру всё же провели, но 3 декабря в 09:54 в районной больнице. Анализы оказались чисты, хотя источник рассказал, что Гоц признался в том, что вечером 2 декабря пил пиво и принимал лекарства.

История не прошла незамеченной. В правительстве Белгородской области пообещали разобраться и, если нарушение подтвердится, «принять соответствующие кадровые решения».

Ушедшего в «Барс-Белгород» чиновника проверят после инцидента с «пьяным» вождением
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Драка между начальниками кафедр БелЮИ?

Читатель Бел.Ру рассказал редакции о конфликте между сотрудниками белгородского юридического института — начальниками кафедр. По его словам, вечером 29 ноября завязалась драка на улице Костюкова.

Один из участников спустя некоторое время обратился в больницу. Ему диагностировали «ушиб мягких тканей головы, ссадину под левым глазом». По версии пострадавшего, травмы он получил из-за конфликта с товарищем.

Журналисты связались с пресс-службой регионального УМВД, но там подробностей дать не смогли, а в юридическом институте комментировать инцидент отказались, но обещали передать информацию для связи компетентным людям.

В Белгороде подрались два начальника кафедр юридического института?
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Сколько белгородцев оштрафовали за дискредитацию армии?

С начала специальной военной операции 29 белгородцев были привлечены к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Из них 10 человек — в 2024 году.

За последние 12 месяцев нарушителей по этой статье обязали выплатить 395 тысяч рублей. Всего назначили штрафов на общую сумму 1,4 миллионов рублей, сообщает «Открытый Белгород». Погасили задолженности на данный момент только 24 человека.

С начала СВО на дискредитации российской армии поймали 29 белгородцев
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