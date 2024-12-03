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Posted 3 декабря, 13:16

Published 3 декабря, 13:16

Modified 3 декабря, 13:22

Updated 3 декабря, 13:22

Андрей Гоц

Ушедшего в «Барс-Белгород» чиновника проверят после инцидента с «пьяным» вождением

3 декабря 2024, 13:16
Фото: страница Андрея Гоца. Андрей Гоц

В отношении ушедшего в «Барс-Белгород» главы Экоохотнадзора проведут проверку

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Новости Белгорода
Громкая история с недавно ушедшим в добровольческий отряд «Барс-Белгород» Андреем Гоцем, который является начальником регионального Экоохотнадзора несмотря на то, что временно приостановил контракт, набирает обороты. Правительство области намерено разобраться в ситуации.

Недавно в Сети распространилась информация о том, что руководителя управления Экоохотнадзора региона Андрея Гоца 2 декабря остановили сотрудники ДПС. Он якобы вёл машину, будучи в нетрезвом виде, и отказался от медосвидетельствования.

«Фонарь» позже сообщил, что освидетельствование всё-таки было, Гоц его прошёл успешно, но на следующий день — 3 декабря. Сам начальник при этом якобы признался, что вечером 2 декабря перед тем, как сесть за руль, пил пиво и принимал лекарства, пишет источник.

На историю отреагировали в правительстве региона. Замгубернатора Сергей Дядькин заявил, что в отношении Гоца проведут проверку. Если выяснится, что он действительно отказался от прохождения медицинского освидетельствования, то «будут приняты соответствующие кадровые решения».

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Пьяное вождение#Белгород#Экоохотнадзор#Андрей Гоц#Барс-Белгород#Сергей Дядькин
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