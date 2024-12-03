Ушедшего в «Барс-Белгород» чиновника проверят после инцидента с «пьяным» вождением

«Фонарь» позже сообщил, что освидетельствование всё-таки было, Гоц его прошёл успешно, но на следующий день — 3 декабря. Сам начальник при этом якобы признался, что вечером 2 декабря перед тем, как сесть за руль, пил пиво и принимал лекарства, пишет источник.