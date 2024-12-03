Ушедшего в «Барс-Белгород» чиновника проверят после инцидента с «пьяным» вождением

Posted 3 декабря, 13:16
Published 3 декабря, 13:16
Modified 3 декабря, 13:22
Updated 3 декабря, 13:22
Недавно в Сети распространилась информация о том, что руководителя управления Экоохотнадзора региона Андрея Гоца 2 декабря остановили сотрудники ДПС. Он якобы вёл машину, будучи в нетрезвом виде, и отказался от медосвидетельствования.
«Фонарь» позже сообщил, что освидетельствование всё-таки было, Гоц его прошёл успешно, но на следующий день — 3 декабря. Сам начальник при этом якобы признался, что вечером 2 декабря перед тем, как сесть за руль, пил пиво и принимал лекарства, пишет источник.
На историю отреагировали в правительстве региона. Замгубернатора Сергей Дядькин заявил, что в отношении Гоца проведут проверку. Если выяснится, что он действительно отказался от прохождения медицинского освидетельствования, то «будут приняты соответствующие кадровые решения».