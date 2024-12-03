Один дрон взорвался при атаке на МКД, второй — на предприятии. Ранен мужчина

Posted 3 декабря, 12:24
Published 3 декабря, 12:24
Modified 3 декабря, 12:27
Updated 3 декабря, 12:27
Число пострадавших от атак беспилотников минувшей ночью увеличилось до двух. Стало известно, что под ударом был и посёлок Политотдельский в Белгородском районе. Там дрон атаковал многоквартирный дом.
Пострадал мужчина. В больницу его доставили с баротравмой. В самом доме повреждён фасад.
При ночной атаке в Устинке пострадал ещё один мирный житель. Он получил ожог после того, как дрон ударил по частному дому.
Уже днём в Шебекино атаке БПЛА подверглось одно из предприятий. После взрыва произошёл пожар в производственном здании.
Напомним, что накануне пострадал ещё один мирный житель. Он получил осколочное ранение лица после атаки БПЛА на авто в Краснояружском районе.