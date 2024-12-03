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Posted 3 декабря, 12:24

Published 3 декабря, 12:24

Modified 3 декабря, 12:27

Updated 3 декабря, 12:27

Мужчина пострадал при ночной атаке БПЛА под Белгородом

Один дрон взорвался при атаке на МКД, второй — на предприятии. Ранен мужчина

3 декабря 2024, 12:24
Фото: 1MI. Мужчина пострадал при ночной атаке БПЛА под Белгородом

Под Белгородом при атаке БПЛА ночью пострадал ещё один мужчина

Сюжет
Приграничье
Мирный житель пострадал в Белгородском районе, он получил баротравму. Происшествие случилось минувшей ночью. Уже днём атака дрона привела к взрыву в Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Число пострадавших от атак беспилотников минувшей ночью увеличилось до двух. Стало известно, что под ударом был и посёлок Политотдельский в Белгородском районе. Там дрон атаковал многоквартирный дом.

Пострадал мужчина. В больницу его доставили с баротравмой. В самом доме повреждён фасад.

При ночной атаке в Устинке пострадал ещё один мирный житель. Он получил ожог после того, как дрон ударил по частному дому.

Уже днём в Шебекино атаке БПЛА подверглось одно из предприятий. После взрыва произошёл пожар в производственном здании.

Напомним, что накануне пострадал ещё один мирный житель. Он получил осколочное ранение лица после атаки БПЛА на авто в Краснояружском районе.

Очередная атака дронов: в Белгородской области ранен мужчина
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