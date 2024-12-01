bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря, 14:58

Published 1 декабря, 14:58

Modified 1 декабря, 15:02

Updated 1 декабря, 15:02

Таксист тяжело ранен после атаки украинского дрона под Белгородом

1 декабря 2024, 14:58
Сюжет
Приграничье
ВСУ 1 декабря атаковали несколько населённых пунктов в Белгородской области. О пострадавшем и последствиях рассказал Вячеслав Гладков.

ВСУ вновь совершили удары по территории региона. Один мирный житель получил ранения.

В районе посёлка Чайки Белгородского края беспилотный летательный аппарат атаковал движущийся легковой автомобиль. Пострадал водитель такси. Раненого доставили в городскую больницу №2 Белгорода в тяжелом состоянии с множественными ранениями рук, ног и живота.

В посёлке Отрадное Белгородского района крыша частного дома загорелась из-за атаки дрона. Пожар был потушен.

В Шебекинском округе село Новая Таволжанка попало под обстрел. В трёх частных домах повреждены стёкла и кровли.

В Борисовском районе в селе Грузское в результате ударов трёх беспилотников на парковке сельскохозяйственного предприятия повреждены две легковушки и два автобуса. В селе Берёзовка один из дронов взорвался возле нежилого здания, в результате чего дом полностью разрушен.

Информация о последствиях атак уточняется.

Мужчина погиб, женщина тяжело ранена: ещё двое белгородцев пострадали в закрытом селе
Узнать подробнее
Читайте также:
Ночью при атаке беспилотника в белгородском приграничье тяжело ранен мужчинаВСУ сбросили взрывное устройство на дом под Белгородом — тяжело ранен мужчинаБелгородец тяжело ранен после атаки украинского беспилотника
#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика