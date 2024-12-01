Таксист тяжело ранен после атаки украинского дрона под Белгородом

Posted 1 декабря, 14:58
Published 1 декабря, 14:58
Modified 1 декабря, 15:02
Updated 1 декабря, 15:02
ВСУ вновь совершили удары по территории региона. Один мирный житель получил ранения.
В районе посёлка Чайки Белгородского края беспилотный летательный аппарат атаковал движущийся легковой автомобиль. Пострадал водитель такси. Раненого доставили в городскую больницу №2 Белгорода в тяжелом состоянии с множественными ранениями рук, ног и живота.
В посёлке Отрадное Белгородского района крыша частного дома загорелась из-за атаки дрона. Пожар был потушен.
В Шебекинском округе село Новая Таволжанка попало под обстрел. В трёх частных домах повреждены стёкла и кровли.
В Борисовском районе в селе Грузское в результате ударов трёх беспилотников на парковке сельскохозяйственного предприятия повреждены две легковушки и два автобуса. В селе Берёзовка один из дронов взорвался возле нежилого здания, в результате чего дом полностью разрушен.
Информация о последствиях атак уточняется.