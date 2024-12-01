Таксист тяжело ранен после атаки украинского дрона под Белгородом

В Борисовском районе в селе Грузское в результате ударов трёх беспилотников на парковке сельскохозяйственного предприятия повреждены две легковушки и два автобуса. В селе Берёзовка один из дронов взорвался возле нежилого здания, в результате чего дом полностью разрушен.