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Posted 3 декабря, 08:31

Published 3 декабря, 08:31

Modified 3 декабря, 08:32

Updated 3 декабря, 08:32

Мирный житель пострадал при атаке БПЛА под Белгородом

Мужчина пострадал после ночной атаки дрона на частный дом под Белгородом

3 декабря 2024, 08:31
Фото: 1MI. Мирный житель пострадал при атаке БПЛА под Белгородом
Сюжет
Пожар
Украинский БПЛА ударил по жилому дому в белгородском приграничье. Ранения получил местный житель. Его госпитализировали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Минувшей ночью украинский беспилотник атаковал село Устинка Белгородского района. В результате удара загорелся частный дом, в котором находился мужчина.

Пострадавший с ожогом самостоятельно обратился в Октябрьскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи его госпитализировали в областную клиническую больницу.

Напомним, что при вчерашнем обстреле пострадал житель села Колотиловка Краснояружского района. Мужчина с осколочным ранением лица также самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ, однако после медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение.

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