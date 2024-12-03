Мужчина пострадал после ночной атаки дрона на частный дом под Белгородом

Напомним, что при вчерашнем обстреле пострадал житель села Колотиловка Краснояружского района. Мужчина с осколочным ранением лица также самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ, однако после медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение.