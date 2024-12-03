Мужчина пострадал после ночной атаки дрона на частный дом под Белгородом

Posted 3 декабря, 08:31
Published 3 декабря, 08:31
Modified 3 декабря, 08:32
Updated 3 декабря, 08:32
Минувшей ночью украинский беспилотник атаковал село Устинка Белгородского района. В результате удара загорелся частный дом, в котором находился мужчина.
Пострадавший с ожогом самостоятельно обратился в Октябрьскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи его госпитализировали в областную клиническую больницу.
Напомним, что при вчерашнем обстреле пострадал житель села Колотиловка Краснояружского района. Мужчина с осколочным ранением лица также самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ, однако после медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение.