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Posted 2 декабря, 10:36

Published 2 декабря, 10:36

Modified 2 декабря, 10:38

Updated 2 декабря, 10:38

Атакованный дроном автобус в белгородском Шебекино

Дроны ВСУ упали на машину и автобус в Белгородской области

2 декабря 2024, 10:36
Фото: «Просто Михаил Шебекино». Атакованный дроном автобус в белгородском Шебекино

ВСУ атаковали дронами Бессоновку, Чайки и Шебекино в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
В результате трёх атаках повреждён только транспорт. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекино дрон упал на автобус, но не взорвался. В транспорте разбито стекло, других последствий не выявили.

В Бессоновке Белгородского района ещё один БПЛА упал на припаркованный автомобиль. Взрыва не произошло. В машине в результате происшествия разбито лобовое стекло.

В населённом пункте Чайки, где накануне серьёзно пострадал таксист, произошла ещё одна атака FPV-дрона. Повреждён кузов легкового авто.

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что накануне по Белгородской области ВСУ выпустили более 70 снарядов и свыше 20 беспилотников.

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