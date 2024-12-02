Дроны ВСУ упали на машину и автобус в Белгородской области

Posted 2 декабря, 10:36
Published 2 декабря, 10:36
Modified 2 декабря, 10:38
Updated 2 декабря, 10:38
В Шебекино дрон упал на автобус, но не взорвался. В транспорте разбито стекло, других последствий не выявили.
В Бессоновке Белгородского района ещё один БПЛА упал на припаркованный автомобиль. Взрыва не произошло. В машине в результате происшествия разбито лобовое стекло.
В населённом пункте Чайки, где накануне серьёзно пострадал таксист, произошла ещё одна атака FPV-дрона. Повреждён кузов легкового авто.
По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что накануне по Белгородской области ВСУ выпустили более 70 снарядов и свыше 20 беспилотников.