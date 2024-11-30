Три украинских дрона атаковали дома белгородцев. Что известно о последствиях?

Posted 30 ноября, 15:42
Published 30 ноября, 15:42
Modified 30 ноября, 15:45
Updated 30 ноября, 15:45
Приграничный регион атаковали три украинских беспилотника. Первый ударил по селу Красная Нива Белгородского района. Там повреждения зафиксировали в заборе частного дома и в одном легковом автомобиле.
Ещё два БПЛА ударили по селу Долгое Валуйского округа. В результате первой атаки пострадал припаркованный возле дома автомобиль. Взрывная волна также выбила окна и посекла фасад и ограждение частного дома.
Вследствие второй атаки FPV-дрона повреждения получили одна машина и фасад домовладения.