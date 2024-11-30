bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября, 15:42

Published 30 ноября, 15:42

Modified 30 ноября, 15:45

Updated 30 ноября, 15:45

Дома и автомобили белгородцев в последний вечер ноября атаковали ВСУ

Три украинских дрона атаковали дома белгородцев. Что известно о последствиях?

30 ноября 2024, 15:42
Фото: Изображение Midjourney.

Дома и автомобили белгородцев в последний вечер ноября атаковали ВСУ

Сюжет
Обстрел
Сегодня, 30 ноября, под удар ВСУ попали два муниципалитета Белгородской области. Зафиксированы разрушения, но пострадавших, по предварительной информации, нет. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Приграничный регион атаковали три украинских беспилотника. Первый ударил по селу Красная Нива Белгородского района. Там повреждения зафиксировали в заборе частного дома и в одном легковом автомобиле.

Ещё два БПЛА ударили по селу Долгое Валуйского округа. В результате первой атаки пострадал припаркованный возле дома автомобиль. Взрывная волна также выбила окна и посекла фасад и ограждение частного дома.

Вследствие второй атаки FPV-дрона повреждения получили одна машина и фасад домовладения.

FPV-дрон ВСУ атаковал машину с людьми в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
За сутки пять районов Белгородской области пострадали от атак ВСУПосле атаки на неприграничный район Белгородской области выявили больше разрушенийНочью украинские БПЛА ударили по частным домам в Белгородской области
#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика