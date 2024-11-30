За сутки пять районов Белгородской области пострадали от атак ВСУ

Posted 30 ноября, 08:46
Published 30 ноября, 08:46
Modified 30 ноября, 08:48
Updated 30 ноября, 08:48
В Белгородском районе по посёлкам Малиновка и Октябрьский, сёлам Вергилевка, Красный Хутор и Петровка выпустили 10 боеприпасов в ходе одного артиллерийского обстрела. Также муниципалитет атаковали шесть беспилотников, из которых четыре сбила система ПВО. В Малиновке после атаки дрона на движущийся автомобиль два мирных жителя получили ранения. Их госпитализировали в областную больницу. Повреждены надворная постройка и два автомобиля.
В Борисовском районе в результате атаки БПЛА повреждён ангар сельскохозяйственного предприятия в селе Грузское. В хуторе Климовое с беспилотника сбросили несколько взрывных устройств, повреждены два частных дома.
В Грайворонском округе село Замостье атаковали одним дроном-камикадзе. По селу Новостроевка-Вторая выпустили восемь боеприпасов в ходе одного обстрела, последствий нет.
В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка и Поповка выпустили один снаряд в ходе одного обстрела. Также район атаковали семь беспилотников, два из которых сбили. Повреждён инфраструктурный объект связи.
В Шебекинском округе Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись атакам трёх беспилотников, два из которых сбили. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним, как ранее сообщили в Минобороны РФ, за ночь над территорией Белгородской области сбили восемь беспилотников.