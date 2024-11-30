За сутки пять районов Белгородской области пострадали от атак ВСУ

В Белгородском районе по посёлкам Малиновка и Октябрьский, сёлам Вергилевка, Красный Хутор и Петровка выпустили 10 боеприпасов в ходе одного артиллерийского обстрела. Также муниципалитет атаковали шесть беспилотников, из которых четыре сбила система ПВО. В Малиновке после атаки дрона на движущийся автомобиль два мирных жителя получили ранения. Их госпитализировали в областную больницу. Повреждены надворная постройка и два автомобиля.