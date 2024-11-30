bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября, 08:46

Published 30 ноября, 08:46

Modified 30 ноября, 08:48

Updated 30 ноября, 08:48

За сутки пять районов Белгородской области пострадали от атак ВСУ

За сутки пять районов Белгородской области пострадали от атак ВСУ

30 ноября 2024, 08:46
Фото: 1MI.
Сюжет
ВСУ
Информацию о нанесённых ударах по региону за прошедшие сутки сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Есть разрушения и раненные.

В Белгородском районе по посёлкам Малиновка и Октябрьский, сёлам Вергилевка, Красный Хутор и Петровка выпустили 10 боеприпасов в ходе одного артиллерийского обстрела. Также муниципалитет атаковали шесть беспилотников, из которых четыре сбила система ПВО. В Малиновке после атаки дрона на движущийся автомобиль два мирных жителя получили ранения. Их госпитализировали в областную больницу. Повреждены надворная постройка и два автомобиля.

В Борисовском районе в результате атаки БПЛА повреждён ангар сельскохозяйственного предприятия в селе Грузское. В хуторе Климовое с беспилотника сбросили несколько взрывных устройств, повреждены два частных дома.

В Грайворонском округе село Замостье атаковали одним дроном-камикадзе. По селу Новостроевка-Вторая выпустили восемь боеприпасов в ходе одного обстрела, последствий нет.

В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка и Поповка выпустили один снаряд в ходе одного обстрела. Также район атаковали семь беспилотников, два из которых сбили. Повреждён инфраструктурный объект связи.

В Шебекинском округе Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись атакам трёх беспилотников, два из которых сбили. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, как ранее сообщили в Минобороны РФ, за ночь над территорией Белгородской области сбили восемь беспилотников.

После атаки на неприграничный район Белгородской области выявили больше разрушений
Узнать подробнее
Читайте также:
Ночью украинские БПЛА ударили по частным домам в Белгородской областиВ Белгороде открыли восстановленный после обстрела ВСУ бассейн «Луч»В Белгородском зоопарке установили памятник погибшей при мартовском обстреле кенгуру
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгород#Гладков#ВСУ#Взрывные устройства#Атаки#Инфраструктурный объект
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика