В Белгородском зоопарке установили памятник погибшей при мартовском обстреле кенгуру

Posted 28 ноября, 10:20
Published 28 ноября, 10:20
Modified 28 ноября, 10:20
Updated 28 ноября, 10:20
Летом руководство парка решило увековечить память о животном, установив памятник. Рядом с ним сотрудники, которые работали с Гранди, высадили дикий виноград — любимое лакомство кенгуру.
Гранди погибла 19 марта при очередном сильном обстреле Белгорода. Кассетные осколки повредили вольер, где жила кенгуру, она в момент атаки находилась на улице.
У скульптуры есть не только эстетические свойства: если потереть носик скульптуры и загадать желание, то оно обязательно сбудется.
«Гранди была ручной, невероятно милой и дружелюбной. Мы нежно любили её и хотим, чтобы память о ней навсегда осталась в наших сердцах и в нашем уютном парке», — поделились сотрудники зоопарка.
Памятник создан московскими скульпторами Вадимом и Станиславом Кирилловыми. Ранее они уже работали над созданием монумента львов, который встречает посетителей на въезде в парк.
Память о Гранди увековечили не только в Белгороде, но и в Саратове. Там появилось граффити, посвящённое кенгуру.