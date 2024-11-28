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Posted 28 ноября, 10:20

Published 28 ноября, 10:20

Modified 28 ноября, 10:20

Updated 28 ноября, 10:20

Памятник Гранди

В Белгородском зоопарке установили памятник погибшей при мартовском обстреле кенгуру

28 ноября 2024, 10:20
Фото: Белгородский зоопарк. Памятник Гранди

Память погибшей от атаки ВСУ кенгуру Гранди увековечили в зоопарке Белгорода

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Зоопарк
В Белгороде установили памятник в честь кенгуру беннетта Гранди. Она погибла в марте 2024 года во время обстрела города, напомнили в пресс-службе зоопарка.

Летом руководство парка решило увековечить память о животном, установив памятник. Рядом с ним сотрудники, которые работали с Гранди, высадили дикий виноград — любимое лакомство кенгуру.

Гранди погибла 19 марта при очередном сильном обстреле Белгорода. Кассетные осколки повредили вольер, где жила кенгуру, она в момент атаки находилась на улице.

У скульптуры есть не только эстетические свойства: если потереть носик скульптуры и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

«Гранди была ручной, невероятно милой и дружелюбной. Мы нежно любили её и хотим, чтобы память о ней навсегда осталась в наших сердцах и в нашем уютном парке», — поделились сотрудники зоопарка.

Памятник создан московскими скульпторами Вадимом и Станиславом Кирилловыми. Ранее они уже работали над созданием монумента львов, который встречает посетителей на въезде в парк.

Память о Гранди увековечили не только в Белгороде, но и в Саратове. Там появилось граффити, посвящённое кенгуру.

Памятник ГрандиПамятник Гранди
Памятник ГрандиПамятник Гранди
Памятник Гранди. Фото: Белгородский зоопарк
Граффити в память о погибшей кенгуру из зоопарка в Белгороде появилось в Саратове
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#Валерия Колесникова#Город#Зоопарк#Памятник#Новости Белгорода#Кенгуру#Белгород#Гранди
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