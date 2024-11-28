В Белгородском зоопарке установили памятник погибшей при мартовском обстреле кенгуру

Память погибшей от атаки ВСУ кенгуру Гранди увековечили в зоопарке Белгорода

Сюжет Зоопарк

В Белгороде установили памятник в честь кенгуру беннетта Гранди. Она погибла в марте 2024 года во время обстрела города, напомнили в пресс-службе зоопарка.