Памятник Гранди: в белгородском зоопарке увековечат память погибшей кенгуру

Напомним, 19 марта во время очередного обстрела Белгорода были повреждены экзотариум и вольер для кенгуру в городском зоопарке. В момент нападения кенгуру Гранди находилась на улице и, к сожалению, погибла. Позже в Саратове появилось граффити в память о Гранди.