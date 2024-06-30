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Posted Сегодня, 18:23

Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 19:12

Updated Сегодня, 19:12

Картинки с кенгуру Гранди в белгородском зоопарке

Памятник Гранди: в белгородском зоопарке увековечат память погибшей кенгуру

30 июня 2024, 18:23. Обновлено в 19:12
Фото: Валерия Колесникова / bel.ru
Картинки с кенгуру Гранди в белгородском зоопарке

В зоопарке Белгорода появится памятник погибшей от обстрела кенгуру Гранди

В марте 2024 года зоопарк в городе Белгороде подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Во время обстрела погибла кенгуру Беннета по кличке Гранди. В память о ней в зоопарке решили установить памятник.
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Зоопарк

В Белгородском зоопарке установят памятник кенгуру Беннета Гранди, которая погибла в марте из-за обстрела со стороны ВСУ. Памятник будет отлит из бронзы на средства, собранные сотрудниками зоопарка после мартовских обстрелов города.

Рядом с местом, где будет стоять памятник, сотрудники зоопарка, непосредственно работавшие с погибшей кенгуру, высадили дикий виноград — любимое лакомство Гранди.

«Она была контактная, радовалась, когда приходили на работу, мы ей радовались. Ну, такой случай произошёл трагичный, теперь [Гранди] не хватает нам. Но память о ней осталась. И в честь этого мы решили высадить виноград», — рассказал кипер Николай Топал, заведующий секцией Азии.

Напомним, 19 марта во время очередного обстрела Белгорода были повреждены экзотариум и вольер для кенгуру в городском зоопарке. В момент нападения кенгуру Гранди находилась на улице и, к сожалению, погибла. Позже в Саратове появилось граффити в память о Гранди.

Место, где будет стоять памятник ГрандиМесто, где будет стоять памятник Гранди
Место, где будет стоять памятник Гранди
Фото: Валерия Колесникова / bel.ru
Сотрудники белгородского зоопарка высаживают виноград в месте, где будет стоять памятник кенгуру
Видео: Валерия Колесникова / bel.ru
«Нет слов, чтобы передать боль»: в зоопарке в Белгороде при обстреле погибла кенгуру
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