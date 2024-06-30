Памятник Гранди: в белгородском зоопарке увековечат память погибшей кенгуру

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
В Белгородском зоопарке установят памятник кенгуру Беннета Гранди, которая погибла в марте из-за обстрела со стороны ВСУ. Памятник будет отлит из бронзы на средства, собранные сотрудниками зоопарка после мартовских обстрелов города.
Рядом с местом, где будет стоять памятник, сотрудники зоопарка, непосредственно работавшие с погибшей кенгуру, высадили дикий виноград — любимое лакомство Гранди.
«Она была контактная, радовалась, когда приходили на работу, мы ей радовались. Ну, такой случай произошёл трагичный, теперь [Гранди] не хватает нам. Но память о ней осталась. И в честь этого мы решили высадить виноград», — рассказал кипер Николай Топал, заведующий секцией Азии.
Напомним, 19 марта во время очередного обстрела Белгорода были повреждены экзотариум и вольер для кенгуру в городском зоопарке. В момент нападения кенгуру Гранди находилась на улице и, к сожалению, погибла. Позже в Саратове появилось граффити в память о Гранди.