bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 13:01

Published 29 ноября, 13:01

Modified 29 ноября, 13:01

Updated 29 ноября, 13:01

Два человека ранены после атаки дрона в Белгородской области

Автомобиль семейной пары под Белгородом попал под удар FPV-дрона — супруги ранены

29 ноября 2024, 13:01
Фото: 1MI. Два человека ранены после атаки дрона в Белгородской области

Два человека ранены после атаки дрона в Белгородском районе

Сюжет
Приграничье
Украинские беспилотные летательные аппараты продолжают наносить удары по территории региона. В этот раз один из них атаковал движущийся по дороге автомобиль. В нём ехала семейная пара. Что известно, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Происшествие случилось в посёлке Малиновка Белгородского района. Там под удар FPV-дрона попал автомобиль — пострадали два человека.

Мужчина на данный момент находится в тяжёлом состоянии. У него множественные осколочные ранения грудной клетки, головы и лица. Его жене осколки попали в лицо, шею, живот и ноги.

Пострадавших доставили в Октябрьскую районную больницу попутным транспортом. Местные врачи оказали им первую помощь. Для дальнейшего лечения их переведут в областную клиническую больницу.

Это не все происшествия за последние пару часов. В хуторе Климовое Борисовского района беспилотник сбросил два взрывных устройства на частные дома. Повреждены крыши, выбиты окна, а также посечены осколками фасады и заборы.

В селе Грузское другой БПЛА повредил ангар сельскохозяйственного предприятия.

После атаки на неприграничный район Белгородской области выявили больше разрушений
Узнать подробнее
Читайте также:
Пожар произошёл после атаки БПЛА в неприграничном районе Белгородской областиСобак, погибших от атаки дрона на приют под Белгородом, стало большеДвое мужчин ранены под Белгородом после атаки FPV-дрона
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Борисовский район#Белгород#Малиновка#Приграничье#Грузское#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА#Климовое
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика