Автомобиль семейной пары под Белгородом попал под удар FPV-дрона — супруги ранены

Два человека ранены после атаки дрона в Белгородском районе

Сюжет Приграничье

Украинские беспилотные летательные аппараты продолжают наносить удары по территории региона. В этот раз один из них атаковал движущийся по дороге автомобиль. В нём ехала семейная пара. Что известно, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.