Автомобиль семейной пары под Белгородом попал под удар FPV-дрона — супруги ранены

Posted 29 ноября, 13:01
Published 29 ноября, 13:01
Modified 29 ноября, 13:01
Updated 29 ноября, 13:01
Происшествие случилось в посёлке Малиновка Белгородского района. Там под удар FPV-дрона попал автомобиль — пострадали два человека.
Мужчина на данный момент находится в тяжёлом состоянии. У него множественные осколочные ранения грудной клетки, головы и лица. Его жене осколки попали в лицо, шею, живот и ноги.
Пострадавших доставили в Октябрьскую районную больницу попутным транспортом. Местные врачи оказали им первую помощь. Для дальнейшего лечения их переведут в областную клиническую больницу.
Это не все происшествия за последние пару часов. В хуторе Климовое Борисовского района беспилотник сбросил два взрывных устройства на частные дома. Повреждены крыши, выбиты окна, а также посечены осколками фасады и заборы.
В селе Грузское другой БПЛА повредил ангар сельскохозяйственного предприятия.