Пожар произошёл после атаки БПЛА в неприграничном районе Белгородской области

Posted 28 ноября, 19:59
Published 28 ноября, 19:59
Modified 28 ноября, 20:01
Updated 28 ноября, 20:01
Вечером 28 ноября в Сети появились сообщения о взрыве в Губкинском горокруге. Кроме того, очевидцы поделились кадрами с пожаром в Скородном.
Глава региона подтвердил, что в горокруге сбит беспилотник самолётного типа. К пожару привело то, что газовую трубу перебило обломком БПЛА. Сейчас подача газа перекрыта.
Также в результате падения обломков в двух частных домах выбило окна, посекло фасады, кровли, заборы. Досталось и легковому автомобилю.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Атакам дронов сегодня подверглись ещё как минимум три населённых пункта: Устинка в Белгородском районе, Грузское — в Борисовском и Графовка — в Краснояружском. В первом из перечисленных пострадали двое мужчин.