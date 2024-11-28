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Posted 28 ноября, 19:59

Published 28 ноября, 19:59

Modified 28 ноября, 20:01

Updated 28 ноября, 20:01

Пожар после атаки БПЛА в Губкинском горокруге Белгородской области

Пожар произошёл после атаки БПЛА в неприграничном районе Белгородской области

28 ноября 2024, 19:59
Фото: «Жесть Белгород». Пожар после атаки БПЛА в Губкинском горокруге Белгородской области

Беспилотник сбили в Губкинском горокруге Белгородской области

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Пожар
Повреждения есть в двух частных домах и автомобиле. Кроме того, обломком сбитого беспилотника перебило газовую трубу, что привело к пожару, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вечером 28 ноября в Сети появились сообщения о взрыве в Губкинском горокруге. Кроме того, очевидцы поделились кадрами с пожаром в Скородном.

Глава региона подтвердил, что в горокруге сбит беспилотник самолётного типа. К пожару привело то, что газовую трубу перебило обломком БПЛА. Сейчас подача газа перекрыта.

Также в результате падения обломков в двух частных домах выбило окна, посекло фасады, кровли, заборы. Досталось и легковому автомобилю.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Атакам дронов сегодня подверглись ещё как минимум три населённых пункта: Устинка в Белгородском районе, Грузское — в Борисовском и Графовка — в Краснояружском. В первом из перечисленных пострадали двое мужчин.

Двое мужчин ранены под Белгородом после атаки FPV-дрона
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