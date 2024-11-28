Собак, погибших от атаки дрона на приют под Белгородом, стало больше

Posted 28 ноября, 15:01
Published 28 ноября, 15:01
Modified 28 ноября, 15:01
Updated 28 ноября, 15:01
Сотрудники ветеринарной клиники «Котёнок Гав», куда отправили большую часть спасённых из пожара в приюте собак — 11 псов, восемь из которых — щенки, сообщили, что одна из малышек всё-таки погибла.
У неё была сильная интоксикация угарным газом. Из-за этого начался отёк лёгких и головного мозга.
Напомним, что сегодня в другой клинике сообщили о смерти ещё одной девочки-щенка. Несмотря на тяжёлое состояние, врачи давали ей шансы на восстановление, но маленький организм не справился.