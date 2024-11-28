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Posted 28 ноября, 15:01

Published 28 ноября, 15:01

Modified 28 ноября, 15:01

Updated 28 ноября, 15:01

Погибшая девочка-щенок

Собак, погибших от атаки дрона на приют под Белгородом, стало больше

28 ноября 2024, 15:01
Фото: Ветеринарная клиника «Котёнок Гав». Погибшая девочка-щенок

Погиб ещё один щенок из пострадавшего от украинского БПЛА приюта в Строителе

Сюжет
Пожар
Ещё одна печальная новость пришла сегодня из ветклиники «Котёнок Гав». Скончался щенок, которого достали из пожара в приюте для бездомных животных. В результате трагедии на данный момент погибло минимум семь животных.

Сотрудники ветеринарной клиники «Котёнок Гав», куда отправили большую часть спасённых из пожара в приюте собак — 11 псов, восемь из которых — щенки, сообщили, что одна из малышек всё-таки погибла.

У неё была сильная интоксикация угарным газом. Из-за этого начался отёк лёгких и головного мозга.

Напомним, что сегодня в другой клинике сообщили о смерти ещё одной девочки-щенка. Несмотря на тяжёлое состояние, врачи давали ей шансы на восстановление, но маленький организм не справился.

В ветклинике сообщили о смерти щенка из атакованного БПЛА приюта в Строителе
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