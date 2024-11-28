В ветклинике сообщили о смерти щенка из атакованного БПЛА приюта в Строителе

Posted 28 ноября, 08:18
Published 28 ноября, 08:18
Modified 28 ноября, 08:20
Updated 28 ноября, 08:20
Маленькая девочка‐щенок, пострадавшая в пожаре, всё-таки не выжила, рассказали специалисты ветклиники «МедВет».
Она находилась в тяжёлом состоянии, больше пяти часов провела в специальной кислородной камере. У неё диагностировали сильный ожог и изменения в лёгких, но шансы восстановиться были, считали врачи.
Но когда животному поставили эндотрахеальные трубки, из них пошла чёрная слизь с копотью.
«Мы долго за неё боролись и молились. <…> Сильный ожог слизистых оболочек привёл к их отёку, её маленький организм не выдержал такого», — сообщило руководство клиники.
Ветеринары поблагодарили всех неравнодушных за поддержку и подчеркнули, что все пожертвованные пелёнки, корма и денежные средства, будут направлены нуждающимся собакам из приюта.
О том, что произошло в приюте Строителя и почему вопросы к нему возникали ещё до рокового сбития БПЛА, мы рассказали в этом материале.