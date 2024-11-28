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Posted 28 ноября, 08:18

Published 28 ноября, 08:18

Modified 28 ноября, 08:20

Updated 28 ноября, 08:20

Погибшая девочка-щенок

В ветклинике сообщили о смерти щенка из атакованного БПЛА приюта в Строителе

28 ноября 2024, 08:18
Фото: Ветклиника «МедВет». Погибшая девочка-щенок
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Новости Белгорода
Вечером вторника, 26 ноября, украинский БПЛА сбили над территорией Яковлевского округа. Обломки упали на здание приюта для собак и вызвали пожар. Погибли как минимум пять псов, остальных пришлось экстренно доставить в ветклиники. Утром четверга ветеринары «МедВета» сообщили, что погиб щенок.

Маленькая девочка‐щенок, пострадавшая в пожаре, всё-таки не выжила, рассказали специалисты ветклиники «МедВет».

Она находилась в тяжёлом состоянии, больше пяти часов провела в специальной кислородной камере. У неё диагностировали сильный ожог и изменения в лёгких, но шансы восстановиться были, считали врачи.

Но когда животному поставили эндотрахеальные трубки, из них пошла чёрная слизь с копотью.

«Мы долго за неё боролись и молились. <…> Сильный ожог слизистых оболочек привёл к их отёку, её маленький организм не выдержал такого», — сообщило руководство клиники.

Ветеринары поблагодарили всех неравнодушных за поддержку и подчеркнули, что все пожертвованные пелёнки, корма и денежные средства, будут направлены нуждающимся собакам из приюта.

О том, что произошло в приюте Строителя и почему вопросы к нему возникали ещё до рокового сбития БПЛА, мы рассказали в этом материале.

Атака БПЛА на приют для собак в белгородском Строителе: что известно к этому часу
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Строитель#Новости Белгорода#Приют#Собаки#Белгород#Щенок#БПЛА
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