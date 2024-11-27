Атака БПЛА на приют для собак в белгородском Строителе: что известно к этому часу

Posted 27 ноября, 14:16
Published 27 ноября, 14:16
Modified 27 ноября, 14:18
Updated 27 ноября, 14:18
Вечером вторника, 26 ноября, на территории Белгородской области несколько раз объявляли опасность атаки БПЛА. Позже глава Яковлевского округа Олег Медведев сообщил, что система ПВО сбила в небе над муниципалитетом один украинский беспилотник. После падения обломков в районе улицы Зайцева в Строителе произошло задымление — загорелась крыша.
Сначала Медведев заявил, что пострадавших в результате происшествия нет, но после сообщения от сотрудников клиники «Котёнок Гав» о погибших и раненых животных уточнил, что имел в виду только работников приюта, а не подопечных.
Изначально была информация о трёх погибших собаках. Ещё шесть, как было известно на тот момент, сбежали от испуга, других доставили на лечение в ветеринарные клиники.
Данные «обновила» руководитель ветклиники «Котёнок Гав» Светлана Бучнева. Она рассказала РИА «Новости», что в результате происшествия погибло не менее пяти собак.
«Пострадало много животных: из 72 примерно 30%, находившихся преимущественно в основном здании, где произошёл пожар. Даже те, кто не пострадал от огня, надышались угарным газом, что очень опасно», — приводит её слова агентство.
Сообщалось, что в клинике «Котёнок Гав» находилось 11 собак, восемь из которых — щенки.
Ещё три пострадавших собаки взяла к себе на лечение ветклиника «МедВет». Ветеринары рассказали Бел.Ру, что больше забрать просто не могут — клиника на это не рассчитана. У всех трёх животных ожог слизистой дыхательных путей и сильная интоксикация, но состояние бедняг стабилизируется, их поместили в кислородные камеры.
У самой тяжёлой пациентки диагностировали отёк легких и диарею, у неё кровило из носа из-за ожога, обожжены глаза, но она уже начала вставать и реагировать на окружающих. У других — тошнота. Как рассказали в группе клиники в ВК, рвало псов «буквально чёрной копотью».
Приют открыли в апреле 2023 года. Рассчитан он был на 100 мест. Проблемы начались ещё на этапе строительства, так как сроки затянулись, что начало беспокоить местных жителей.
Общая площадь учреждения — 200 квадратных метров. Внутри обустроили административный блок, техпомещения, ветеринарные кабинеты, изолятор, душевую для собак, карантинные, послеоперационные вольеры и вольеры длительного содержания, две площадки для выгула.
Здесь, кроме отловленных бездомных животных, нашли дом для собак из Шебекино, Новой Таволжанки, Архангельского, хозяева которых при переезде из приграничья не смогли взять любимцев с собой.
Восторг от известия о новом месте содержания бездомных животных сменился волной недовольства со стороны зооволонтёров. По их словам, в приюте не было ни лежанок, ни будок, а еду для животных собирали неравнодушные люди.
Отвечая на претензии, глава Яковлевского округа Олег Медведев сообщил, что будки для приюта уже изготавливаются, в вольерах есть солома, собаки обеспечены едой. Жителей такой ответ не устроил.
Спустя полгода ситуация не сильно изменилась. В приюте, по словам местных жителей, якобы не было воды, а животные давно не бывали на осмотре у ветеринара, из-за чего в учреждении вспыхнула эпидемия энтерита. Как рассказывали волонтёры, в мучениях гибли не только щенки, но и взрослые собаки. Жаловались белгородцы и на отсутствие ветеринара.
На непрекращающиеся жалобы обратил внимание губернатор. Вячеслав Гладков решил сам посетить приют для собак. Объяснил, что водоснабжение пять месяцев отсутствовало из-за «проблемы со скважиной», которую устранят в течение недели, а корма не хватало, потому что его воровали — пришлось расположить склад за территорией приюта.
Сейчас для пострадавших животных ищут срочную передержку, так как здание приюта оказалось слишком сильно повреждено. По мнению Бучневой, восстанавливать его не будут, ведь «внутри всё разрушено».
Белгородское сообщество помощи бездомным животным сообщало, что во временном жилье нуждаются 15 щенков и как минимум ещё 15 взрослых собак. Через время их количество увеличилось.
«Вот и у нас критическая ситуация. Нам некуда деть шестерых собак, это четыре крупные собаки, один чистокровный стаф-терьер и один метис стаффика. Им нужны отдельные помещения, нам пока никто не может с этим помочь», — рассказала Бел.Ру сотрудница приюта.
Власти пообещали, что организуют животным осмотр у специалиста и помогут с расселением, но куда — большой вопрос. По словам Бучневой, приюты на улицах Промышленная и Коммунальная, а также в Нелидовке уже переполнены.
«Куда же планируют переселять животных? Возможно, это просто красивая формулировка и на деле ничего сделано не будет. Власти, по-моему, совершенно не заинтересованы в помощи животным и никогда не были», — добавила женщина.
«МедВет» организовал сбор средств на помощь животным. Неравнодушные жители начали сами везти в ветеринарные клиники корм и пелёнки.