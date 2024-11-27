Атака БПЛА на приют для собак в белгородском Строителе: что известно к этому часу

Волонтёры и ветеринары ищут передержку для животных из белгородского приюта

Сюжет Приют для животных

Что произошло в приюте для собак в Строителе? Сколько собак пострадало в белгородском приюте после атаки БПЛА? Когда открылся пострадавший приют в Строителе? Почему белгородцы жаловались на собачий приют? Куда отправятся пострадавшие в приюте собаки после лечения?

Очередная трагедия произошла в Белгородской области. В этот раз под удар ВСУ попали не люди, а братья наши меньшие — собаки из приюта для бездомных в Строителе. Сколько животных пострадало, что с ними будет и почему работа приюта вызывала немало вопросов? Подробнее — в материале Бел.Ру.