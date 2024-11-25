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Posted 25 ноября, 09:36

Published 25 ноября, 09:36

Modified 25 ноября, 09:38

Updated 25 ноября, 09:38

Приют для животных

Приютов много, но эффективны ли они? Как в Белгородской области содержат животных

25 ноября 2024, 09:36
Фото: 1MI. Приют для животных

В Белгородской области проверят работу приютов для животных

Сюжет
Зоозащитники
Белгородские власти оценят эффективность работы муниципальных приютов для брошенных питомцев в регионе. По словам губернатора, за последнее время центров передержки появилось много, но жалоб на них тоже немало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил вновь поднять на обсуждение тему с приютами для животных в регионе. За последние четыре года, по словам Гладкова, их построили большое количество, не удалось сделать приют только в Шебекинском округе из-за оперативной обстановки.

Глава правительства предлагает проанализировать проблемы и жалобы на состояние муниципальных приютов и озвучить их на следующем оперативном совещании. Сколько в Белгородской области приютов, сколько пунктов передержки, какие есть проблемы.

«С моей точки зрения, абсолютно очевидно: мы помогаем муниципалитетам в капитальных затратах, а они должны обеспечить работу с домашними животными брошенными. Не только в рамках отлова и стерилизации, но и в рамках воспитания детей, потому что здесь вопрос-то в чём? В отношении взрослых и детей. Кошку завели, котята родились, выбросили на улицу. И начались проблемы», — заявил Гладков.

Губернатор также ответил, что к докладу необходимо подойти серьёзно, ведь на него сразу обратят внимание зоозащитники.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Животные#Приют#Белгород#Зоозащитники
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