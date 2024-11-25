Приютов много, но эффективны ли они? Как в Белгородской области содержат животных

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил вновь поднять на обсуждение тему с приютами для животных в регионе. За последние четыре года, по словам Гладкова, их построили большое количество, не удалось сделать приют только в Шебекинском округе из-за оперативной обстановки.