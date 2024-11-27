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Posted 27 ноября, 07:59

Published 27 ноября, 07:59

Modified 27 ноября, 08:01

Updated 27 ноября, 08:01

Три собаки погибли в муниципальном приюте под Белгородом из-за атаки дрона

Три собаки погибли в муниципальном приюте под Белгородом из-за атаки дрона

27 ноября 2024, 07:59
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Эксклюзив
Минувшей ночью над Яковлевским округом Белгородской области сбили беспилотник. Осколки упали на территории муниципального приюта. Три собаки погибло, шесть убежало, ещё часть сейчас находится на лечении. Подробности узнали журналисты Бел.Ру у сотрудницы приюта.

Ночью 26 ноября над Яковлевским городским округом сбили беспилотник. Как рассказал Вячеслав Гладков, никто не пострадал, но осколки повредили крышу социального объекта. Этим социальным объектом оказался муниципальный приют в Строителе. Журналистка Бел.Ру связалась с сотрудницей приюта и узнала подробности произошедшего.

Помещение приюта полностью разрушено, рассказывает женщина. Часть собак погибла, некоторых забрали ветеринары, кого-то отдали на передержку добровольцам, ещё несколько питомцев убежало, сейчас их найти не могут. Раненых собак забрали сотрудники ветклиник в Белгороде «Котёнок Гав» и «МедВет».

«Три собаки погибло, шесть собак убежали в неизвестном направлении, пока мы не можем их найти. Вот и у нас критическая ситуация. Нам некуда деть шестерых собак, это четыре крупные собаки, один чистокровный стаф-терьер и один метис стаффика. Им нужны отдельные помещения, нам пока никто не может с этим помочь», — поделилась Мария, представительница приюта.
От атаки дрона в белгородском Строителе пострадал приют для собак. Что известно?
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#Алёна Мальцева#Животные#Эксклюзив#Собаки#Белгород#Дрон#Муниципальный приют
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