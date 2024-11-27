Три собаки погибли в муниципальном приюте под Белгородом из-за атаки дрона

Помещение приюта полностью разрушено, рассказывает женщина. Часть собак погибла, некоторых забрали ветеринары, кого-то отдали на передержку добровольцам, ещё несколько питомцев убежало, сейчас их найти не могут. Раненых собак забрали сотрудники ветклиник в Белгороде «Котёнок Гав» и «МедВет».