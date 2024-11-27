Три собаки погибли в муниципальном приюте под Белгородом из-за атаки дрона

Posted 27 ноября, 07:59
Published 27 ноября, 07:59
Modified 27 ноября, 08:01
Updated 27 ноября, 08:01
Ночью 26 ноября над Яковлевским городским округом сбили беспилотник. Как рассказал Вячеслав Гладков, никто не пострадал, но осколки повредили крышу социального объекта. Этим социальным объектом оказался муниципальный приют в Строителе. Журналистка Бел.Ру связалась с сотрудницей приюта и узнала подробности произошедшего.
Помещение приюта полностью разрушено, рассказывает женщина. Часть собак погибла, некоторых забрали ветеринары, кого-то отдали на передержку добровольцам, ещё несколько питомцев убежало, сейчас их найти не могут. Раненых собак забрали сотрудники ветклиник в Белгороде «Котёнок Гав» и «МедВет».
«Три собаки погибло, шесть собак убежали в неизвестном направлении, пока мы не можем их найти. Вот и у нас критическая ситуация. Нам некуда деть шестерых собак, это четыре крупные собаки, один чистокровный стаф-терьер и один метис стаффика. Им нужны отдельные помещения, нам пока никто не может с этим помочь», — поделилась Мария, представительница приюта.